Часто украинцы употребляют суржиковые слова, потому что не знают, как правильно называть те или иные вещи на украинском. Или же могут сомневаться, или слово таким не является, отмечает Образование 24.

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Как правильно на украинском называть "наволочку"

Одним из таких слов, относительно правильности употребления которого украинцы могут сомневаться, является "наволочка".

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака з 1+1" отмечал, как не допустить ошибку и сказать правильно на украинском.

Так, чехол из ткани, который надевают на подушку, надо называть так:

наволока;

наволочка.

А вот мешок, в который насыпают перья для подушки или перины, стоит называть "напірником",

– отметил Авраменко.

Также языковед посоветовал землякам запомнить: надо говорить не "простинь", а "простирало" или "простирадло".

При этом уточнил, что слово "постель" имеет двойное ударение. То есть вы можете говорить как "пОстіль", так и "постІль".

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Примеры с "наволочкой" в литературе