Часто українці вживають суржикові слова, бо не знають, як правильно називати ті чи ті речі українською. Або ж можуть сумніватися, чи слово таким не є, зазначає Освіта 24.
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Як правильно українською називати "наволочку"
Одним із таких слів, щодо правильності вживання якого українці можуть сумніватися, є "наволочка".
Відомий вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" зазначав, як не припуститися помилки і сказати правильно українською.
Так, чохол із тканини, який надівають на подушку, треба називати так:
- наволока;
- наволочка.
А от мішок, у який насипають пір'я для подушки або перини, варто називати "напірником",
– зазначив Авраменко.
Також мовознавець порадив краянам запам'ятати: треба казати не "простинь", а "простирало" або "простирадло".
При цьому уточнив, що слово "постіль" має подвійний наголос. Тобто ви можете казати як "пОстіль", так і "постІль".
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Приклади з "наволочкою" в літературі
- Простирадла на постелях, наволочки не міняються по шість неділь (Нечуй-Левицький, II, 1956, 394).
- Ольга Петрівна сама постелила свіжі простирадла, наділа на подушки чисті наволочки (Микола Олійник, Леся, 1960, 185).