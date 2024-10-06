Оно суржиковое. Его употреблять не надо. Образование 24 взамен расскажет, чем его заменить.

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Как сказать "кружка" на украинском

В украинском языке есть свои интересные соответствия, которые следует употреблять вместо "кружки".

Филолог, писательница и преподавательница украинского языка Марина Герасименко рассказывала в своем телеграм-канале, как сказать правильно. В нашем языке есть аж несколько слов.

Чашка

Это небольшой сосуд (в основном с ушком), преимущественно из фарфора или фаянса, из которой пьют чай, кофе и другие напитки.

Вполне возможно заказать в кафе чашку кофе – и это не будет россиянизмом,

– подчеркнула филолог.

Філіжанка

Это синоним "чашки". Это слово, кстати, можно услышать на Галичине как диалектизм. Филолог также объяснила, что в наш язык оно попало, вероятнее всего, из турецкого языка, возможно, через польское или румынское посредничество.

Кухоль

Кухоль – так вы также можете назвать сосуд, который в русском языке называют кружкой.

Кухоль, кухлик – больше по размеру, преимущественно цилиндрической формы, короче, чем стакан с ручкой. Но кружка может быть не только стеклянной, но и металлической, керамической.



Как назвать "кружку" на украинском / ukr-mova.in.ua