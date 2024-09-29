Несколько лет назад декоммунизировали и другие населенные пункты Украины. Но украинцы не всегда знали и знают, как называть жителей отдельных городов и сел. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" продолжает рассказывать, как не ошибиться относительно названий жителей разных населенных пунктов Украины.

Важно Не полтавчане и сумчане: как правильно на украинском называть жителей облцентров Украины

Как правильно на украинском называть жителей городов Украины

У восемьдесят третьей подборке расскажем, какие правильные катойконимы (названия жителей определенной местности) употреблять в отношении жителей разных городов и не "тянуть" в свою речь русифицированные названия. Что интересно, отдельные наименования могут показаться вам необычными.

Попутно напомним, что с населенными пунктами и странами лучше употреблять слово "житель", а с жильем – "мешканець" (укр.). Хотя они являются синонимами, однако имеют разные оттеночные значения, напоминает языковед Александр Авраменко.

Так, языковеды, в частности редактор Ольга Васильева, советуют не "приписывать" соединение –чани во все возможные названия, ведь она напоминает о насильственном сближении украинского языка с русским в свое время. С -чани образуются названия только от тех населенных пунктов, которые имеют суффиксы -иць-, -ець-, -цьк-, -ц-, -ч-, -к-. Как пример:

Гадяч — гадячани;

Прилуки — прилучани;

Тростянець — тростянчани;

Самым продуктивным в названиях жителей является суффикс -ець (в форме мужского рода):

Краматорськ – краматорець – краматорка – краматорці;

Маріуполь – маріуполець – маріуполька – маріупольці;

Калуш – калушани, калушанка, калушанин;

Канів – канівець, канівка – не канівчанин;

м. Гребінка – гребінчанин, гребінківець.

Интересно! Жителей г. Золотоноша называем "золотоносці", а не "золотоношани".

Острог – острожець, острожка – не острожанка.

Кременчук – кременчуківець, кременчуківка, кременчуківці – не кременчужани.

Читайте Закарпатщина и Луцкая область: как никогда не стоит называть регионы Украины

Как правильно назвать жителей городов и сел со сложными названиями

Также важно помнить, как правильно называть жителей населенных пунктов, названия которых состоят из двух слов. К примеру, Кривого Рога.

Профессор Александр Пономарив считал чужими в украинском языке "криворожан" и предпочитал слово "криворіжці". Поэтому:

Кривий Ріг – криворіжці – не криворожани.

Можно, конечно, сказать и "житель/-ка Кривого Рогу".

Также подаем и другие названия и советуем обратить внимание на правописание этих слов:

Горішні Плавні – горішньоплавенці – горішньоплавенець – горішньоплавенка;

Гола Пристань – голопристанці – голопристанець – голопристанка;

Часів Яр – часовоярці – часовоярець – часовоярка;

Давидів Брід – давидовобродівці – давидовобродівець – давидовобродівка;

Залізний Порт – залізнопортівці – залізнопортівець – залізнопортівка;

Также жителей таких населенных пунктов можно называть по основному слову: плавенці / плавнівці, пристанці, бродівці, портівці.

Обратите внимание! Жители Каменца-Подольского – "кам'янчани" (укр.).

Заметим также, что не везде в названиях населенных пунктов вы можете найти точное определение в соответствии с правилами. Иногда случаются исключения, ведь название может иметь определенные посторонние ассоциации, закон экономии языковых усилий и тому подобное. Например: Київ – кияни – а не київці.

В общем филологи советуют, где возможно, отдавать предпочтение суффиксу -ець, а не -ян- или -чан-.