Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет исправить эти ошибки. В частности, расскажет, как правильно называть жителей разных областных центров нашего государства.
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"Мешканці" или "жителі" – как правильно?
У восемьдесят второй подборке подскажем вам, в каких названиях вы можете чаще всего ошибаться. Также подаем правильные катойконимы (названия жителей определенной местности).
В начале расскажем, как правильно говорить: "мешканці Києва" или "жителі Києва"?
Известный украинский языковед Александр Авраменко отмечает: слова "мешканець" и "житель" являются синонимами. Однако с населенными пунктами и странами лучше употреблять наше древнее слово "житель". А с жильем – заимствованное из польского языка слово "мешканець" (к примеру, мешканець будинку).
Как правильно на украинском называть жителей облцентров Украины
Редактор Ольга Васильева подчеркивала: во время насильственного сближения украинского языка с русским в украинские катойконимы просочились различные -чани, и появились у нас крымчане (укр. кримчани), полтавчане, луганчане и тому подобное.
Но "-чани" "лепить" к каждому катойкониму не стоит. С -чани образуются названия только от тех населенных пунктов, которые имеют суффиксы -иць-, -ець-, -цьк-, -ц-, -ч-, -к-: например, "Чернівці – чернівчани".
Также в украинском языке есть названия, где можно образовать параллельные формы с -ян-: к примеру, "іванофранківці / іванофранків'яни".
Івано-Франківськ и іванофранків'яни / фото Марии Волошин
Попутно заметим, что названия людей по национальному признаку или по месту жительства пишем с маленькой буквы.
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Далее предлагаем вам правильные названия всех областных центров Украины с небольшим объяснением:
- Київ – кияни – не києвляни;
- Львів – львів'яни – не львов’яни і львівці;
Интересно! Филологи предполагают, что слово "львівці" явно не употребляют из-за пяти последних букв (вівці). В шутку такое название можно услышать разве что из уст местных футбольных болельщиков в отношении игроков "Карпат", когда те "вновь проиграли в футбол". Относительно "київці" – вероятно, этого слова нет из-за закона экономии языковых усилий – "кияни" короче на одну букву (хотя город не Кий, а Київ).
- Одеса – одесити / одесці – не одєсіти;
- Дніпро – дніпровці, дніпряни – не дніпропетровчани;
- Харків – харківці, харків'яни – не харковчани;
- Чернігів – чернігівці, чернігів'яни – не черніговчани;
- Івано-Франківськ – іванофранківці; іванофранків'яни;
Обратите внимание! Иванофранковцы, в отличие от Ивано-Франковска, пишем вместе.
- Тернопіль – тернопільці / тернополяни – не тернопільчани;
- Полтава – полтавці – не полтавчани;
Здесь попутно вспомним "Наталку Полтавку": зачинатель нового украинского литературного языка Иван Котляревский не назвал свое произведение "полтавчанка".
- Луганськ – луганці – не луганчани;
Что интересно! Самым продуктивным в названиях жителей в украинском языке является суффикс -ець (в форме мужского рода), зафиксирован еще в XlV веке. Поэтому и говорим: "полтавець – полтавка – полтавці; луганець – луганка – луганці".
- Запоріжжя – запоріжці – не запорожани;
- Херсон – херсонці;
- Миколаїв – миколаївці;
- Черкаси – черкасці – не черкащани;
- Суми – сумці, сум'яни – не сумчани;
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К слову, профессор Александр Пономарив считал чужими в украинском языке такие слова:
- "черкащани", вместо которого должно быть "черкасці";
- "сумчани", вместо которого должно быть "сум'яни".
Другие филологи называют еще слово "сумці", потому что оно самое древнее.
- Луцьк – лучани;
- Донецьк – донеччани;
- Кропивницький – кропивничани;
- Хмельницький – хмельничани;
Интересно! Если взглянуть в правописание, то найдем, что во время склонения суффиксы -к , -цьк переходят в -ч, -ччч.
Как правильно называть жителей облцентров Украины / фото EPA/UPG
- Ужгород – ужгородці;
- Житомир – житомирці / житомиряни – не житомирчани;
- Рівне – рівенці, рівняни – не рівничани;
Почему "рівенці", объяснял Святослав Караванский в своей работе "Секреты украинского языка": "В прилагательных, образованных от городов с наростком "н", звук "н" звучит только один раз".
- Вінниця – вінничани;
- Чернівці – чернівчани;
Напомним, что с -чани образуются названия только от тех населенных пунктов, которые имеют суффиксы -иць-, -ець-, -цьк-, -ц-, -ч-, -к-:
Обратите внимание! В общем филологи советуют: где возможно, отдавать предпочтение суффиксу -ець, а не -ян- или -чан-.
А как называть жителей других городов Украины, Крыма, в частности декоммунизированных населенных пунктов, расскажем в следующей подборке.