Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет исправить эти ошибки. В частности, расскажет, как правильно называть жителей разных областных центров нашего государства.

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"Мешканці" или "жителі" – как правильно?

У восемьдесят второй подборке подскажем вам, в каких названиях вы можете чаще всего ошибаться. Также подаем правильные катойконимы (названия жителей определенной местности).

В начале расскажем, как правильно говорить: "мешканці Києва" или "жителі Києва"?

Известный украинский языковед Александр Авраменко отмечает: слова "мешканець" и "житель" являются синонимами. Однако с населенными пунктами и странами лучше употреблять наше древнее слово "житель". А с жильем – заимствованное из польского языка слово "мешканець" (к примеру, мешканець будинку).

Как правильно на украинском называть жителей облцентров Украины

Редактор Ольга Васильева подчеркивала: во время насильственного сближения украинского языка с русским в украинские катойконимы просочились различные -чани, и появились у нас крымчане (укр. кримчани), полтавчане, луганчане и тому подобное.

Но "-чани" "лепить" к каждому катойкониму не стоит. С -чани образуются названия только от тех населенных пунктов, которые имеют суффиксы -иць-, -ець-, -цьк-, -ц-, -ч-, -к-: например, "Чернівці – чернівчани".

Также в украинском языке есть названия, где можно образовать параллельные формы с -ян-: к примеру, "іванофранківці / іванофранків'яни".



Івано-Франківськ и іванофранків'яни / фото Марии Волошин

Попутно заметим, что названия людей по национальному признаку или по месту жительства пишем с маленькой буквы.

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Далее предлагаем вам правильные названия всех областных центров Украины с небольшим объяснением:

Київ – кияни – не києвляни;

Львів – львів'яни – не львов’яни і львівці;

Интересно! Филологи предполагают, что слово "львівці" явно не употребляют из-за пяти последних букв (вівці). В шутку такое название можно услышать разве что из уст местных футбольных болельщиков в отношении игроков "Карпат", когда те "вновь проиграли в футбол". Относительно "київці" – вероятно, этого слова нет из-за закона экономии языковых усилий – "кияни" короче на одну букву (хотя город не Кий, а Київ).

Одеса – одесити / одесці – не одєсіти;

Дніпро – дніпровці, дніпряни – не дніпропетровчани;

Харків – харківці, харків'яни – не харковчани;

Чернігів – чернігівці, чернігів'яни – не черніговчани;

Івано-Франківськ – іванофранківці; іванофранків'яни;

Обратите внимание! Иванофранковцы, в отличие от Ивано-Франковска, пишем вместе.

Тернопіль – тернопільці / тернополяни – не тернопільчани;

Полтава – полтавці – не полтавчани;

Здесь попутно вспомним "Наталку Полтавку": зачинатель нового украинского литературного языка Иван Котляревский не назвал свое произведение "полтавчанка".

Луганськ – луганці – не луганчани;

Что интересно! Самым продуктивным в названиях жителей в украинском языке является суффикс -ець (в форме мужского рода), зафиксирован еще в XlV веке. Поэтому и говорим: "полтавець – полтавка – полтавці; луганець – луганка – луганці".

Запоріжжя – запоріжці – не запорожани;

Херсон – херсонці;

Миколаїв – миколаївці;

Черкаси – черкасці – не черкащани;

Суми – сумці, сум'яни – не сумчани;

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К слову, профессор Александр Пономарив считал чужими в украинском языке такие слова:

"черкащани", вместо которого должно быть "черкасці";

"сумчани", вместо которого должно быть "сум'яни".

Другие филологи называют еще слово "сумці", потому что оно самое древнее.

Луцьк – лучани;

Донецьк – донеччани;

Кропивницький – кропивничани;

Хмельницький – хмельничани;

Интересно! Если взглянуть в правописание, то найдем, что во время склонения суффиксы -к , -цьк переходят в -ч, -ччч.



Как правильно называть жителей облцентров Украины / фото EPA/UPG

Ужгород – ужгородці;

Житомир – житомирці / житомиряни – не житомирчани;

Рівне – рівенці, рівняни – не рівничани;

Почему "рівенці", объяснял Святослав Караванский в своей работе "Секреты украинского языка": "В прилагательных, образованных от городов с наростком "н", звук "н" звучит только один раз".

Вінниця – вінничани;

Чернівці – чернівчани;

Напомним, что с -чани образуются названия только от тех населенных пунктов, которые имеют суффиксы -иць-, -ець-, -цьк-, -ц-, -ч-, -к-:

Обратите внимание! В общем филологи советуют: где возможно, отдавать предпочтение суффиксу -ець, а не -ян- или -чан-.

А как называть жителей других городов Украины, Крыма, в частности декоммунизированных населенных пунктов, расскажем в следующей подборке.