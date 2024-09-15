Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе виправити ці помилки. Зокрема, розповість, як правильно називати жителів різних обласних центрів нашої держави.

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Мешканці чи жителі – як правильно?

У вісімдесят другій добірці підкажемо вам, у яких назвах ви можете найчастіше помилятися. Також подаємо правильні катойконіми (назви мешканців певної місцевості).

На початку розповімо, як правильно казати: "мешканці Києва" чи "жителі Києва"?

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко зазначає: слова "житель" і "мешканець" є синонімами. Однак із населеними пунктами і країнами краще вживати наше давнє слово "житель". А з житлом – запозичене з польської мови слово "мешканець" (до прикладу, мешканець будинку).

Як правильно українською називати жителів облцентрів України

Редакторка Ольга Васильєва наголошувала: під час насильницького зближення української мови з російською в українські катойконіми просочилися різні -чани, і з'явилися в нас кримчани, полтавчани, луганчани тощо.

Натомість "-чани" "ліпити" до кожного катойконіма не варто. Із -чани утворюються назви тільки від тих населених пунктів, які мають суфікси -иць-, -ець-, -цьк-, -ц-, -ч-, -к-: наприклад, Чернівці – чернівчани.

Також в українській мові є назви, де можна утворити паралельні форми з -ян-: до прикладу, іванофранківці / іванофранків'яни.



Івано-Франківськ та іванофранків'яни / фото Марії Волошин

Принагідно зауважимо, що назви людей за національною ознакою або за місцем проживання пишемо з малої літери.

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Далі пропонуємо вам правильні назви усіх обласних центрів України з невеликим поясненням:

Київ – кияни – не києвляни;

Львів – львів'яни – не львов’яни і львівці;

Цікаво! Філологи припускають, що слово "львівці" вочевидь не вживають через п'ять останніх букв (вівці). Жартома таку назву можна почути хіба що з уст місцевих футбольних уболівальників щодо гравців "Карпат", коли ті "знов програли у футбол". Щодо "київці" – ймовірно, цього слова немає через закон економії мовних зусиль – "кияни" коротше на одну літеру (хоча місто не Кий, а Київ).

Одеса – одесити / одесці – не одєсіти;

Дніпро – дніпровці, дніпряни – не дніпропетровчани;

Харків – харківці, харків'яни – не харковчани;

Чернігів – чернігівці, чернігів'яни – не черніговчани;

Івано-Франківськ – іванофранківці; іванофранків'яни;

Зверніть увагу! Іванофранківці, на відміну від Івано-Франківська, пишемо разом.

Тернопіль – тернопільці / тернополяни – не тернопільчани;

Полтава – полтавці – не полтавчани;

Тут принагідно згадаймо "Наталку Полтавку": зачинатель нової української літературної мови Іван Котляревський не назвав свій твір "полтавчанка".

Луганськ – луганці – не луганчани;

Що цікаво! Найпродуктивнішим у назвах жителів в українській мові є суфікс -ець (у формі чоловічого роду), зафіксований ще в XlV столітті. Тому й кажемо: полтавець – полтавка – полтавці; луганець – луганка – луганці;

Запоріжжя – запоріжці – не запорожани;

Херсон – херсонці;

Миколаїв – миколаївці;

Черкаси – черкасці – не черкащани;

Суми – сумці, сум'яни – не сумчани;

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До слова, професор Олександр Пономарів вважав чужими в українській мові такі слова:

черкащани, замість якого має бути черкасці;

сумчани, замість якого має бути сум'яни.

Інші філологи називають ще слово "сумці", бо воно найдавніше.

Луцьк – лучани;

Донецьк – донеччани;

Кропивницький – кропивничани;

Хмельницький – хмельничани;

Цікаво! Якщо глянути у правопис, то знайдемо, що під час відмінювання суфікси -к , -цьк переходять у -ч, -чч.



Як правильно називати жителів облцентрів України / фото EPA/UPG

Ужгород – ужгородці;

Житомир – житомирці / житомиряни – не житомирчани;

Рівне – рівенці, рівняни – не рівничани;

Чому "рівенці", пояснював Святослав Караванський у своїй праці "Секрети української мови": "У прикметниках, утворених від міст із наростком "н", звук "н" звучить тільки один раз".

Вінниця – вінничани;

Чернівці – чернівчани;

Нагадаємо, що із -чани утворюються назви тільки від тих населених пунктів, які мають суфікси -иць-, -ець-, -цьк-, -ц-, -ч-, -к-:

Зверніть увагу! Загалом філологи радять: де можливо, віддавати перевагу суфіксу -ець, а не -ян- або -чан-.

А як називати жителів інших міст України, Криму, зокрема декомунізованих населених пунктів, розповімо у наступній добірці.