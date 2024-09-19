Решение о переименовании 327 русифицированных населенных пунктов приняли 19 сентября, говорится на сайте Верховной Рады.
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Какие в Украине появятся населенные пункты
В частности, новые названия получат такие украинские города, села и поселки.
- Новомосковск (Днепропетровская область) – Самар;
- Першотравенск (Днепропетровская область) – Шахтерское;
- Первомайск (Луганская область) – Сокологорск;
- Молодогвардейск (Луганская область) – Атамановка;
- Северодонецк (Луганская область) – Северскодонецк;
- Червоноград (Львовская область) – Шептицкий;
- Дружба (Сумская область) – Хутор-Михайловский;
- Красноград (Харьковская область) – Берестин;
- Первомайский (Харьковская область) – Златополь;
- Ватутино (Черкасская область) – Багачево;
- Заря (Одесская область) – Камчик;
- Первомайское (Одесская область) – Вишневое;
- Суворово (Одесская область) – Катлабуг;
- Новомосковская (Запорожская область) – Новое.
Это незначительная часть из списка переименованных населенных пунктов. С полным перечнем новых названий по регионам можно ознакомиться по ссылке.
Также известно, что на начало октября перенесено голосование по:
- Южное – Порт-Анненталь;
- Южноукраинск – Гард;
- Синельниково – Роднополье;
- Первомайск – Ольвиополь;
- Павлоград – Матвеев.
Стоит отметить, что большая часть этих названий являются историческими.