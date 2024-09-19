Решение о переименовании 327 русифицированных населенных пунктов приняли 19 сентября, говорится на сайте Верховной Рады.

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Какие в Украине появятся населенные пункты

В частности, новые названия получат такие украинские города, села и поселки.

  • Новомосковск (Днепропетровская область) – Самар;
  • Першотравенск (Днепропетровская область) – Шахтерское;
  • Первомайск (Луганская область) – Сокологорск;
  • Молодогвардейск (Луганская область) – Атамановка;
  • Северодонецк (Луганская область) – Северскодонецк;
  • Червоноград (Львовская область) – Шептицкий;
  • Дружба (Сумская область) – Хутор-Михайловский;
  • Красноград (Харьковская область) – Берестин;
  • Первомайский (Харьковская область) – Златополь;
  • Ватутино (Черкасская область) – Багачево;
  • Заря (Одесская область) – Камчик;
  • Первомайское (Одесская область) – Вишневое;
  • Суворово (Одесская область) – Катлабуг;
  • Новомосковская (Запорожская область) – Новое.

Это незначительная часть из списка переименованных населенных пунктов. С полным перечнем новых названий по регионам можно ознакомиться по ссылке.

Также известно, что на начало октября перенесено голосование по:

  • Южное – Порт-Анненталь;
  • Южноукраинск – Гард;
  • Синельниково – Роднополье;
  • Первомайск – Ольвиополь;
  • Павлоград – Матвеев.

Стоит отметить, что большая часть этих названий являются историческими.