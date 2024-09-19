Рішення про перейменування 327 русифікованих населених пунктів ухвалили 19 вересня, мовиться на сайті Верховної Ради.

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Які в Україні з'являться населені пункти

Зокрема, нові назви отримають такі українські міста, села та селища.

Новомосковськ (Дніпропетровська область) – Самар;

Першотравенськ (Дніпропетровська область) – Шахтарське;

Первомайськ (Луганська область) – Сокологірськ;

Молодогвардійськ (Луганська область) – Отаманівка;

Сєвєродонецьк (Луганська область) – Сіверськодонецьк;

Червоноград (Львівська область) – Шептицький;

Дружба (Сумська область) – Хутір-Михайлівський;

Красноград (Харківська область) – Берестин;

Первомайський (Харківська область) – Златопіль;

Ватутіне (Черкаська область) – Багачеве;

Зоря (Одеська область) – Камчик;

Першотравневе (Одеська область) – Вишневе;

Суворове (Одеська область) – Катлабуг;

Новомосковська (Запорізька область) – Нове.

Це незначна частина зі списку перейменованих населених пунктів. З повним переліком нових назв за регіонами можна ознайомитися за посиланням.

Також відомо, що на початок жовтня перенесено голосування щодо:

Южне – Порт-Анненталь;

Южноукраїнськ – Гард;

Синельникове – Ріднопілля;

Первомайськ – Ольвіополь;

Павлоград – Матвіїв.

Варто зазначити, що більша частина цих назв є історичними.