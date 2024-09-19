Рішення про перейменування 327 русифікованих населених пунктів ухвалили 19 вересня, мовиться на сайті Верховної Ради.

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Які в Україні з'являться населені пункти

Зокрема, нові назви отримають такі українські міста, села та селища.

  • Новомосковськ (Дніпропетровська область) – Самар;
  • Першотравенськ (Дніпропетровська область) – Шахтарське;
  • Первомайськ (Луганська область) – Сокологірськ;
  • Молодогвардійськ (Луганська область) – Отаманівка;
  • Сєвєродонецьк (Луганська область) – Сіверськодонецьк;
  • Червоноград (Львівська область) – Шептицький;
  • Дружба (Сумська область) – Хутір-Михайлівський;
  • Красноград (Харківська область) – Берестин;
  • Первомайський (Харківська область) – Златопіль;
  • Ватутіне (Черкаська область) – Багачеве;
  • Зоря (Одеська область) – Камчик;
  • Першотравневе (Одеська область) – Вишневе;
  • Суворове (Одеська область) – Катлабуг;
  • Новомосковська (Запорізька область) – Нове.

Це незначна частина зі списку перейменованих населених пунктів. З повним переліком нових назв за регіонами можна ознайомитися за посиланням.

Також відомо, що на початок жовтня перенесено голосування щодо:

  • Южне – Порт-Анненталь;
  • Южноукраїнськ – Гард;
  • Синельникове – Ріднопілля;
  • Первомайськ – Ольвіополь;
  • Павлоград – Матвіїв.

Варто зазначити, що більша частина цих назв є історичними.