Рішення про перейменування 327 русифікованих населених пунктів ухвалили 19 вересня, мовиться на сайті Верховної Ради.
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Які в Україні з'являться населені пункти
Зокрема, нові назви отримають такі українські міста, села та селища.
- Новомосковськ (Дніпропетровська область) – Самар;
- Першотравенськ (Дніпропетровська область) – Шахтарське;
- Первомайськ (Луганська область) – Сокологірськ;
- Молодогвардійськ (Луганська область) – Отаманівка;
- Сєвєродонецьк (Луганська область) – Сіверськодонецьк;
- Червоноград (Львівська область) – Шептицький;
- Дружба (Сумська область) – Хутір-Михайлівський;
- Красноград (Харківська область) – Берестин;
- Первомайський (Харківська область) – Златопіль;
- Ватутіне (Черкаська область) – Багачеве;
- Зоря (Одеська область) – Камчик;
- Першотравневе (Одеська область) – Вишневе;
- Суворове (Одеська область) – Катлабуг;
- Новомосковська (Запорізька область) – Нове.
Це незначна частина зі списку перейменованих населених пунктів. З повним переліком нових назв за регіонами можна ознайомитися за посиланням.
Також відомо, що на початок жовтня перенесено голосування щодо:
- Южне – Порт-Анненталь;
- Южноукраїнськ – Гард;
- Синельникове – Ріднопілля;
- Первомайськ – Ольвіополь;
- Павлоград – Матвіїв.
Варто зазначити, що більша частина цих назв є історичними.