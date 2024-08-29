Зокрема, тепер у столиці є вулиці на честь Максима Кривцова, Вячеслава Радіонова та інших героїв. Це рішення символічно ухвалили 29 серпня, у День пам’яті Захисників України.
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У яких районах Києва з'явилися вулиці на честь захисників
Заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко зазначив, що у Києві продовжується процес дерусифікації міських об'єктів, а також присвоєння вулицями та провулкам нових назв на честь Героїв України.
Упродовж десятиліть Росія нав’язувала свої наративи, які спотворювали нашу національну свідомість. Зараз ми реалізуємо комплексний процес дерусифікації та декомунізації міських об’єктів у Києві,
– сказав посадовець.
За словами Бондаренка, перейменування вулиць і провулків має сакральне значення для всіх киян, адже таким чином увіковічують пам'ять героїв, які віддали життя на наше майбутнє, за Україну.
29 серпня у Києві перейменували низку міських об'єктів у таких районах:
- Деснянський район: провулок Вешенський перейменували на честь українського військового льотчика, старшого льотчика, капітана 40 БрТА, Героя України Вячеслава Радіонова.
- Подільський район: провулок Достоєвського перейменували на честь українського поета, військовослужбовця, молодшого сержанта Збройних сил України (позивний "Далі") Максима Кривцова. А вулицю Нахімова – на честь українського громадського і політичного діяча, історика, ветерана "Азову" Миколи Кравченка.
- Дарницький район: вулицю Костянтина Заслонова – на честь старшого солдата 241 бригади Сил ТрО ЗСУ, учасника боїв із російськими окупантами в Київській, Харківській, Донецькій та Луганській областях Геннадія Афанасьєва.
- Голосіївський район: вулиця Стрілкова – на честь солдата Національної гвардії України, учасника Революції Гідності Олега Дідушка.
- Святошинський район: вулиця Генерала Наумова перейменована на честь Героя України, майора, командира 1-го батальйону окремого загону спеціального призначення НГУ "Азов" Олега Мудрака.
- Солом'янський район: вулиця Вузівська перейменована на честь молодшого сержанта, командира бойової машини – командира відділення 503 Окремого батальйону морської піхоти ЗСУ Максима Токарева.