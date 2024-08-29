Зокрема, тепер у столиці є вулиці на честь Максима Кривцова, Вячеслава Радіонова та інших героїв. Це рішення символічно ухвалили 29 серпня, у День пам’яті Захисників України.

До теми Сквер "Да Вінчі" і вулиця Монастирського: у Києві перейменували ще 29 об’єктів

У яких районах Києва з'явилися вулиці на честь захисників

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко зазначив, що у Києві продовжується процес дерусифікації міських об'єктів, а також присвоєння вулицями та провулкам нових назв на честь Героїв України.

Упродовж десятиліть Росія нав’язувала свої наративи, які спотворювали нашу національну свідомість. Зараз ми реалізуємо комплексний процес дерусифікації та декомунізації міських об’єктів у Києві,

– сказав посадовець.

За словами Бондаренка, перейменування вулиць і провулків має сакральне значення для всіх киян, адже таким чином увіковічують пам'ять героїв, які віддали життя на наше майбутнє, за Україну.

29 серпня у Києві перейменували низку міських об'єктів у таких районах: