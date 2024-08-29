В частности, теперь в столице есть улицы в честь Максима Кривцова, Вячеслава Радионова и других героев. Это решение символично приняли 29 августа, в День памяти Защитников Украины.
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В каких районах Киева появились улицы в честь защитников
Заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко отметил, что в Киеве продолжается процесс дерусификации городских объектов, а также присвоение улицам и переулкам новых названий в честь Героев Украины.
На протяжении десятилетий Россия навязывала свои нарративы, которые искажали наше национальное сознание. Сейчас мы реализуем комплексный процесс дерусификации и декоммунизации городских объектов в Киеве,
– сказал чиновник.
По словам Бондаренко, переименование улиц и переулков имеет сакральное значение для всех киевлян, ведь таким образом увековечивают память героев, которые отдали жизнь на наше будущее, за Украину.
29 августа в Киеве переименовали ряд городских объектов в таких районах:
- Деснянский район: переулок Вешенский переименовали в честь украинского военного летчика, старшего летчика, капитана 40 БрТА, Героя Украины Вячеслава Радионова.
- Подольский район: переулок Достоевского переименовали в честь украинского поэта, военнослужащего, младшего сержанта Вооруженных сил Украины (позывной "Дали") Максима Кривцова. А улицу Нахимова – в честь украинского общественного и политического деятеля, историка, ветерана "Азова" Николая Кравченко.
- Дарницкий район: улицу Константина Заслонова – в честь старшего солдата 241 бригады Сил ТрО ВСУ, участника боев с российскими оккупантами в Киевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях Геннадия Афанасьева.
- Голосеевский район: улица Стрелковая – в честь солдата Национальной гвардии Украины, участника Революции Достоинства Олега Дидушко.
- Святошинский район: улица Генерала Наумова переименована в честь Героя Украины, майора, командира 1-го батальона отдельного отряда специального назначения НГУ "Азов" Олега Мудрака.
- Соломенский район: улица Вузовская переименована в честь младшего сержанта, командира боевой машины – командира отделения 503 Отдельного батальона морской пехоты ВСУ Максима Токарева.