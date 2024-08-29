В частности, теперь в столице есть улицы в честь Максима Кривцова, Вячеслава Радионова и других героев. Это решение символично приняли 29 августа, в День памяти Защитников Украины.

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В каких районах Киева появились улицы в честь защитников

Заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко отметил, что в Киеве продолжается процесс дерусификации городских объектов, а также присвоение улицам и переулкам новых названий в честь Героев Украины.

На протяжении десятилетий Россия навязывала свои нарративы, которые искажали наше национальное сознание. Сейчас мы реализуем комплексный процесс дерусификации и декоммунизации городских объектов в Киеве,

– сказал чиновник.

По словам Бондаренко, переименование улиц и переулков имеет сакральное значение для всех киевлян, ведь таким образом увековечивают память героев, которые отдали жизнь на наше будущее, за Украину.

29 августа в Киеве переименовали ряд городских объектов в таких районах: