Відтепер у Києві з'явиться сквер на честь Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла або ж вулиця імені Дениса Монастирського. У столиці міська влада спільно з громадськістю продовжує процес деколонізації та дерусифікації міської топоніміки.

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Нові назви вулиць та проспектів

На пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання більшістю депутатів ухвалено рішення про перейменування 29 об'єктів у столиці України. Мешканці зробили свій вибір і на основі цих результатів депутатський корпус повідомив про результат.

У місті-герої Києві не має бути топонімів, які возвеличують російську імперію та російський імперіалізм. Зокрема сьогодні було змінено назви ще 29 об'єктів. Скверу в Печерському районі присвоєно ім'я Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, безіменній площі у Деснянському районі назву Героїв Чернігова,
– наголосив секретар міської ради Володимир Бондаренко.

Які вулиці перейменували

Печерський район:

  • вулиця Салтикова-Щедріна – вулиця Сергія Миронова;
  • скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком присвоєно ім'я Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла;
  • скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім'я Миколи Мозгового.

Шевченківський район:

  • провулок Тропініна – провулок Анатолія Кудрицького;
  • вулиця Отто Шмідта – вулиця Князя Володимира Мономаха;
  • вулиця Академіка Туполєва – вулиця Мрії;
  • частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) – вулиця Праведників.

Святошинський район:

  • вулиця Григорія Онискевича – вулиця Павла Глазового;
  • вулиця Анатолія Пантелькіна – вулиця Володимира Гапоненка;
  • бульвар Кольцова – бульвар Миколи Руденка;
  • вулиця Миколи Краснова – вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;
  • вулиця Спартаківська – вулиця Бахчисарайська;
  • вулиця Огарьова – вулиця Олександра Оксанченка;
  • вулиця Червонозаводська – вулиця Олексія Бездольного.

Дніпровський район:

  • вулиця Бажова – вулиця Сергія Набоки;
  • вулиця Плеханова – вулиця Бориса Мартоса;
  • вулиця Комбінатна – вулиця Дениса Рачінського;
  • вулиця Петра Запорожця – вулиця Чорних Запорожців.

Солом’янський район:

  • вулиця Бакуніна – вулиця Олега Афанаса;
  • провулок Металістів – провулок Оксани Вороніної;
  • вулиця Академіка Карпінського – вулиця Академіка Возіанова;
  • провулок Федосєєва – провулок Мар’яна Гаденка;
  • вулиця Сурикова – вулиця Дениса Монастирського.

Деснянський район:

  • безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву "площа Героїв Чернігова";
  • вулиця Тургенєва – вулиця Михайла Осадчого.

У Голосіївському районі вулиця Сеченова відтепер йменуватиметься вулицею Зої Бутенко. У Подільському районі на заміну вулиці Верещагіна з'явиться вулиця Ворзельська. У Дарницькому районі вулиця Канальна тепер називається вулиця Гліба Бабича. В Оболонському районі вулицю Єрмака перейменували на вулицю Михайла Гориня.

Декомунізація та дерусифікація

  • Наприкінці минулого року у Києві демонтували пам'ятник Миколі Щорсу на бульварі Шевченка. Про необхідність такого вчинку говорили щонайменше протягом декількох років. Монумент буде зберігатись у Державному музеї авіації України імені Антонова
  • Кілька місяців тому, а якщо бути точним – 15 листопада, в Києві знесли ще одну згадку про Росію. Мова про пам'ятник Олександру Пушкіну. Монумент більш як півтора року від повномасштабного вторгнення стояв в київському парку імені Івана Багряного в Солом'янському районі столиці.