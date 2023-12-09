Київська міська державна адміністрація (КМДА) вранці 9 грудня розповіла, що пам'ятник Щорсу в Києві почали демонтувати. Про необхідність такого вчинку говорили щонайменше протягом декількох років.

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Що відомо про демонтаж пам'ятника Щорсу

Міська влада Києва написала, що станом на 7:17 9 грудня 2023 року пам'ятник Миколі Щорсу почали демонтувати.

З монумента радянському діячу, що розташований у центрі Києва, перед цим було знято охоронний статус,

– розповіли в КМДА.

Там зазначили, що для демонтажу складної конструкції можуть тимчасово та частково перекривати рух бульваром Тараса Шевченка.



Пам'ятник Щорсу демонтують / Фото КМДА

Влада пояснила, що надалі скульптуру зберігатимуть в Державному музеї авіації України імені Антонова.

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