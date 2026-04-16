Як правильно називати особливість мовлення українською замість "картавий", розповіла репетиторка на своєму тікток-каналі "Згадати все".

Як українською перекладається слово "картавий"?

Серед ваших знайомих можуть бути ті, хто має дефект мови. У розмовах ми часто чуємо слово "картавий" – так називають людину, яка не вимовляє звук "р" і "л". Воно настільки закріпилося в побуті, що багато хто сприймає його як природне українське. Але насправді це слово – запозичення з російської. Українська мова має власний, автентичний відповідник, який варто відновлювати в ужитку.

Мовознавці, як-от Марія Словолюб, та тлумачні словники радять, що правильне слово – гаркавий. Це людина, яка нечітко вимовляє окремі звуки чи має неправильну вимову.

А як синоніми можна зустріти – гаркавець чи гаркуша.

А логопедія використовує термін ротацизм – професійне визначення порушення вимови звука "р".

Слово походить від "гаркати" – тобто видавати гортанне, грубе звучання, що й відображає особливість вимови. Воно співзвучне зі словами – "гуркати, торохтіти".

Автентичність слова доводить і той факт, що ми маємо прізвище – Гаркавий, можливо спочатку з'явилося як прізвисько, яке позначало людину з характерною вимовою.

Отже, якщо ви хочете говорити правильно й красиво українською, використовуйте слово "гаркавий". "Картавий" – це лише калька, яка проникла в побутове мовлення, але не має літературної норми. А в науковому контексті можна вживати термін "ротацизм".