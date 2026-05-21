День вишиванки – одне з найтепліших та найвпізнаваніших українських свят, яке щороку об'єднує мільйони людей в Україні та за її межами. У 2026 році воно припадає на 21 травня – третій четвер травня.

Як з'явився День вишиванки?

Свято виникло у 2006 році як студентська ініціатива у Чернівцях. Ідею запропонувала студентка Леся Воронюк – вона закликала одногрупників одного дня прийти на навчання у вишиванках.

Спочатку до акції долучилися лише кілька десятків студентів та викладачів. Згодом ініціатива перетворилася на масштабне міжнародне свято, до якого щороку приєднуються українці у різних країнах світу.

Особливість Дня вишиванки полягає у тому, що він не має статусу офіційного вихідного. Свято навмисно відзначають у будній день, щоб показати: вишиванка – це не лише святковий одяг, а й частина повсякденного життя українців.

Що символізує вишиванка?

Вишиванка для українців є значно більшою, ніж просто елемент гардероба. Вона символізує національну пам'ять, культурну спадщину та зв'язок поколінь.

У різних регіонах України існують власні кольори, орнаменти та техніки вишивки. Візерунки часто мали символічне значення та вважалися своєрідними оберегами для людини і родини.

Сьогодні вишиванки носять не лише під час свят. Їх поєднують із сучасним одягом, одягають до школи, на роботу чи важливі події, підкреслюючи свою українську ідентичність.

Короткі привітання до Дня вишиванки

З Днем вишиванки! Нехай українські традиції живуть у серці та надихають щодня!

Вітаю з Днем вишиванки! Миру, єдності та гордості за Україну!

Нехай вишиванка буде символом сили, добра й любові до рідної землі. Зі святом!

З Днем вишиванки! Нехай у домі панують тепло, затишок і щаслива доля.

Вітаю зі святом української душі! Нехай кожен візерунок дарує натхнення.

З Днем вишиванки! Бажаю світла, гармонії та незламної віри у майбутнє.

Нехай вишита сорочка нагадує про коріння, традиції та силу нашого народу.

Щиро вітаю з Днем вишиванки! Бережімо українське та передаваймо його наступним поколінням.

Зі святом! Нехай серце зігріває любов до України та рідної культури.

З Днем вишиванки! Нехай цей день буде наповнений гордістю, усмішками та добрими словами.

