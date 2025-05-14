Що цікаво, на території України вишиванки носили ще за часів Київської Русі. Однак тоді це могли собі дозволити лише представники аристократії. Вишивані сорочки стали доступними для всіх верств населення наприкінці XVIII – на початку XIX століття. Зазвичай на вишиванках зображували геометричні символи та рослинні орнаменти, створені кольоровими нитками власноруч. Водночас у різних регіонах України вишивки мали свої відмінності. Так, наприклад, Борщівська вишиванка характеризується густим чорним орнаментом, який майже повністю вкриває рукави, плечі й середину сорочки, а Яворівська – сповнена яскравих барв і легких квіткових мотивів.

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LifeStyle24 з посиланням на дослідження проєкту "Локальна історія" підготував цікаву добірку фотографій старовинних вишиванок. Ба більше, деяким з сорочок вже є понад сто років. На усіх світлинах можна побачити, як українські жінки красиво оздоблювали свої вишиванки у давнину, доповнюючи образи аксесуарами у вигляді намиста та стрічок.

Добірка фотографій старовинних українських вишиванок



Стародавні вишиванки українців / Фото "Локальна історія"



Вишиванки наших предків / Фото "Локальна історія"



Стародавні вишиванки українців / Фото "Локальна історія"



Вишиванки наших предків / Фото "Локальна історія"



Стародавні вишиванки українців / Фото "Локальна історія"



Вишиванки наших предків / Фото "Локальна історія"



Стародавні вишиванки українців / Фото "Локальна історія"



Вишиванки наших предків / Фото "Локальна історія"



Стародавні вишиванки українців / Фото "Локальна історія"