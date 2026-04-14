Яким словом замінити росіянізм "катишки", розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці Віки Хмельницької.

Який відповідник до слова "катишки"?

У побуті ми часто стикаємося з дрібними грудочками тканини, які з’являються на светрах, пальтах чи трикотажі. Більшість називає їх "катишками". Однак, хоч назва відома, але такої назви в нас нема, але є свої.

Слово "катишки" не є питомим українським – це калька з російської. У словниках української мови натомість подають нормативні відповідники:

ковтунці,

ковтики,

ковтунчики,

балабушки,

грудочки,

жмутики,

катуни.

Словник української мови" (СУМ) подає слово "ковтунці" як відповідник. Найчастіше і сучасні мовознавці радять уживати саме це слово.

Зверніть увагу! В українській мові є слово – "ковтун", яким називають збите волосся, яке важко розчесати. А ковтунець – це зменшувально-пестлива форма. Крім того, є і такі прізвища – Ковтун та Ковтунець.

Тому у сучасній українській мові варто уникати слова – "катишки. Краще вживати власні питомі слова – "ковтунці", "грудочки", "жмутки" чи "катуни". Це не лише зберігає чистоту мовлення, а й підкреслює багатство української лексики.

Звичайно, побутових росіянізмів позбутися важче, здається, що їх ніхто не чує, тому можна не користуватися. Та навіть для таких росіянізмів, які позначають дрібнички є українські відповідники. А назви одягу, на яких вони виникають – і поготів, тому обходьтеся російських без слів – "носки", "світер", "варежки".