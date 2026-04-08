Чи є в українській мові слово "тупик", яке значення воно має та якими словами його можна замінити, розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці Марії Словолюб.

Чи можна казати українською слово "тупик"?

Ви точно чули і знайдете у словниках української мови слово "тупик".

У деяких словниках ви можете натрапити на слово "тупик", однак – це росіянізм,

– наголосила мовознавиця.

Воно активно вживається в побуті, проте викликає сумніви щодо його автентичності. У сучасному мовленні воно часто сприймається як калька з російської, і мовознавці радять замінювати його питомими українськими відповідниками. А ви їх знаєте?

Спочатку з'ясуємо значення слова, а їх кілька:

тупик – вулиця без виходу. тупик – залізнична колія, що з'єднується з іншими коліями тільки одним кінцем, а з другого кінця обривається. тупик – життєва чи логічна ситуація без рішення.

І до кожного з цих випадків є свій цікавий відповідник і не один. Замінивши ними "тупик" ви звучатимете красномовніше і цікавіше.

Вулицю без виходу (і відповідний дорожній знак), можна назвати – глухий кут, сліпий кут, закуток, закутень, завулок, непроїзне чи непрохідне місце.

Складна життєва ситуація – безвихідь чи безвихідна ситуація / становище.

про залізничну колію можна сказати – глуха колія, кінцева колія.

Цікаво! Шукаючи синоніми ви можете зустріти одне цікаве слово, яке не часто можна почути, – імпас, так теж називають глухий кут чи безвихідь. А ще, гравці у бридж знають його як термін, яким позначають хід: спосіб одержання додаткових взяток чи виграти, беручи карти, які не є старшими в ряду.

Скільки варіантів на один росіянізм, чому б не скористатися вибором?

А якщо ви зміните наголос – тУпик, то так називають північного морського птаха з великим, сплюснутим з боків дзьобом.

І цей птах – не тУпик / Freepik

Та навіть назву птаха можна замінити, і не лише на латинську – Fratercula arctica, орнітологи наголошують, що в українській мові птах називається – іпатка, а тУпик – теж росіянізм. Та навіть сперечаються у соціальній мережі, аргументуючи свою правоту.

Отже, слово "тупик" існує в українських словниках, але його значення багатозначне й не завжди збігається з російським ужитком. У сучасному мовленні уже сприймається як калька. Тому найдоречніше вживати питомі українські відповідники – "глухий кут", "безвихідь", "кінцева колія". Говоріть українською!