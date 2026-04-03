Що означає слово "цвиклі" та який варіант-синонім ви можете знати, розповідаємо з посиланням на пояснення ресурсу UaМодна.

Знаєте, що означає слово "цвиклі"?

Більшість українців не уявляє свого святкового Великоднього столу без цього смаколика – "цвиклі". Ним присмачують усі м'ясні делікатеси і не уявляють, як їсти шинку, ковбасу та холодець без нього.

Слово "цвиклі" часто викликає усмішку чи здивування, адже не всі українці знають його значення.

Цвиклі – це традиційна страва з буряка та хрону, поширена в українській та польській кухнях. Хтось вважає її салатом, а хтось соусом чи приправою. Її можна купити у крамницях, на ринку у майстрів, які самі виготовляють чи приготувати самому з міцністю, яка вам смакує.

А от з назвою – цікава ситуація, не усі знають, що таке "цвиклі", бо вона популярна на Заході України, але точно знають цей соус під іншою назвою.

Цікаву історію, про походження назви, можна прочитати у блозі відомої кулінарки Пані Стефи. Вона припускає, що в галицьку кухню страва прийшла з євреями ашкеназі, які перейняли її від німців.

Про походження слова є кілька версій:

Воно могло бути запозичене з польської мови, де буряк називають – Burak ćwikłowy.

За іншою версією – від словацького cvikla.

Чи навіть з німецької мови, де – zwicken означає "щипати", про характерний гострий смак страви.

Деякі дослідники вважають, що назва могла утворитися від слова "свекла".

Найчастіше цю страву готують на Святвечір, Різдво та Великдень, адже вона додає гостроти й свіжості до святкового столу.

Цікаво! Давній рецепт страви можна занайти у книзі "Żywot człowieka poczciwego" (1567) польського поета Миколая Рея: "добре спекти бурачки, накраяти кружальцями, вкласти в бочівку, пересипаючи натертим хріном, додати товченого волоського кропу (фенхелю), скропити оцтом і посолити". Така подача швидше нагадує салат чи закуску, але з часом консистенція та подача змінилися.

В Україні рецепт можна зустріти в кулінарних книгах початку ХХ століття, на Тернопільщині вже готували "бурачки" із хроном, що підтверджує давню традицію страви.

Як ще називають "цвиклі" українці?

Найпоширеніша назва "цвиклі" у західних областях України – на Поділлі, Галичині, Волині. А інші регіони можуть називати їх:

цвіклі,

цьвітли,

цвіґли,

бураки,

бурачки / бурячки,

бурАчки,

хрін з буряком,

хреновий буряк,

мізерія,

локоцюнька,

хрЕнівка / хрИнівка,

хріновиця,

хронянка,

хрін червоний,

цийкла.

Назв стільки, що вистачить ледь не на кожну область, і переконані, що це не всі варіанти.

Назв, як і рецептів приготування – чимало. Цвиклі (бурячки з хроном) – можна готувати з печеного, вареного чи сирого буряка, тертого хрону та прянощів, а гостроту регулювати.

Буряк у народній культурі символізує життєву силу, а хрін – гостроту й захист. Це приклад локальної кулінарної лексики, яка зберігає колорит мови.

Цвиклі – це не просто страва, а мовно-культурний маркер, який показує багатство української кухні та мови, а також її зв’язки з сусідніми традиціями. А ви будете готовути цвиклі на Великдень?