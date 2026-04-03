Что означает слово "цвикли" и какой вариант-синоним вы можете знать, рассказываем со ссылкой на объяснение ресурса UaМодна.

Знаете, что означает слово "цвикли"?

Большинство украинцев не представляет своего праздничного Пасхального стола без этого лакомства – "цвикли". Им сдабривают все мясные деликатесы и не представляют, как есть ветчину, колбасу и холодец без него.

Слово "цвикли" часто вызывает улыбку или удивление, ведь не все украинцы знают его значение.

Цвикли – это традиционное блюдо из свеклы и хрена, распространена в украинской и польской кухнях. Кто-то считает ее салатом, а кто-то соусом или приправой. Ее можно купить в магазинах, на рынке у мастеров, которые сами изготавливают или приготовить самому с прочностью, которая вам нравится.

Цвикли / UaМодна

А вот с названием – интересная ситуация, не все знают, что такое "цвикли", потому что она популярна на Западе Украины, но точно знают этот соус под другим названием.

Интересную историю, о происхождении названия, можно прочитать в блоге известной кулинарки Пани Стефы. Она предполагает, что в галицкую кухню блюдо пришло с евреями ашкенази, которые переняли его от немцев.

О происхождении слова есть несколько версий:

Оно могло быть заимствовано из польского языка, где свеклу называют – Burak ćwikłowy.

По другой версии – от словацкого cvikla.

Или даже из немецкого языка, где – zwicken означает "щипать", о характерном остром вкусе блюда.

Некоторые исследователи считают, что название могло образоваться от слова "свекла".

Чаще всего это блюдо готовят на Сочельник, Рождество и Пасху, ведь оно добавляет остроты и свежести к праздничному столу.

Интересно! Древний рецепт блюда можно найти в книге "Żywot człowieka poczciwego" (1567) польского поэта Николая Рея: "хорошо испечь бурачки, нарезать кружочками, вложить в бочевку, пересыпая натертым хреном, добавить толченого грецкого укропа (фенхеля), сбрызнуть уксусом и посолить". Такая подача скорее напоминает салат или закуску, но со временем консистенция и подача изменились.

В Украине рецепт можно встретить в кулинарных книгах начала ХХ века, на Тернопольщине уже готовили "бурачки" с хреном, что подтверждает давнюю традицию блюда.

Как еще называют "цвикли" украинцы?

Самое распространенное название "цвикли" в западных областях Украины – на Подолье, Галичине, Волыни. А другие регионы могут называть их:

цвіклі,

цьвітли,

цвіґли,

бураки,

бурачки / бурячки,

бурАчки,

хрін з буряком,

хреновий буряк,

мізерія,

локоцюнька,

хрЕнівка / хрИнівка,

хріновиця,

хронянка,

хрін червоний,

цийкла.

Названий столько, что хватит чуть ли не на каждую область, и убеждены, что это не все варианты.

Названий, как и рецептов приготовления – немало. Цвикли (свекла с хреном) – можно готовить из печеной, вареной или сырой свеклы, тертого хрена и пряностей, а остроту регулировать.

Свекла в народной культуре символизирует жизненную силу, а хрен – остроту и защиту. Это пример локальной кулинарной лексики, которая сохраняет колорит языка.

Цвикли – это не просто блюдо, а языково-культурный маркер, который показывает богатство украинской кухни и языка, а также ее связи с соседними традициями. А вы будеть готовить хрен со свеклой на Пасху?