Какие значения имеет многозначное слово "дзигар", рассказываем со ссылкой на Slovnyk.me.

Что такое "дзиґар" – какое происхождение слова?

На этой неделе, в ночь с 28 на 29 марта, мы перевели часы на летнее время, и именно здесь уместно вспомнить старое украинское слово "дзиґар". Оно относится к интересным и колоритным единицам украинской лексики, которые сочетают в себе историю, диалектное разнообразие и культурные оттенки значения.

Прежде всего, "дзиґар" – это разговорное или диалектное название часов. В разных регионах Украины, особенно на Западе, этим словом могут обозначать как настенные, так и карманные или наручные часы. Сначала так обозначали башенные часы или часовой механизм, а впоследствии перенесли на настенные, напольные и карманные часы.

Именно такое значение зафиксировано в ряде словарей: в "Лексиконе львовском: поважно и на шутку", в Словаре из произведений Ивана Франко, Орфографическом словаре украинского языка: "Поглянь на дзиґар – уже пізно!".

Этимологически слово "дзиґар" связывают с польским zegar ("часы"), которое, в свою очередь, происходит от средневерхненемецкого Zeiger – "стрелка", впоследствии "прибор для измерения времени". Слово интересно адаптировалось фонетически zegar → дзиґар, произошло появление звука "дз-".

В XIX веке это слово было распространено в литературе и быту, но постепенно вытеснено современным "часы".

– Пізно вже, – каже панич, дивлячись на невеличкі дзиґарі. (Панас Мирный).

(Панас Мирный). Чути було лише, як ритмічно цокають великі дзиґарі на стіні біля буфета. (Юрий Смолич).

(Юрий Смолич). Дзиґар ударив раз і замовк (Леся Украинка).

В народных песнях и пословицах "дзиґар" символизировал течение времени: "Дзиґар б'є – життя минає".

Кроме того, Большой толковый словарь современного языка толкует слово "дзиґар" как – часовщик, а "дзиґари" или "дзиґарики" уже как часы.

Что такое "дзиґар": смотрите видео

Но многие знают это слово с другим значением. На фейсбук странице "Бойковщина" отмечают, что это табачное изделие.

У Львові дзиґар на руці носят і дивлятся на нього, а бойки дзиґар курят і дим пускают,

– зазначено у дописі.

И многие пользователи откликнулись, что "дзигар / дзиґар" или "дзиґарок" – это "цигарка" или "сигарета" в их регионах. Именно в таком значении большинство мемов вы встретите в интернете.

Слово имеет архаичный оттенок, но оно сохраняет колорит и может оживить современные тексты, особенно в праздничных или культурных контекстах. Это слово добавляет речи аутентичности и эмоциональной окраски, помогает передать местный колорит.