Какая ошибка скрыта в словах "на протязі", рассказываем со ссылкой на ресурс "Язык – ДНК нации".

Как ошибаются в слове "на протязі"?

Одной из самых распространенных языковых ошибок, о которой часто рассказывают языковеды и филологи, является неправильное использование фразы "на протязі".

В разговоре часто можно услышать выражение "на протязі року". Однако это – ошибка, которая возникла из-за калькирования из русского языка – "на протяжении".

У Словаре украинского языка (СУМ-20) слово "протяг" означает – движение воздуха, ветер в помещении. Слово "протяг" происходит от глагола "тянуть" – "двигать, перемещать". То есть выражение "на протязі" буквально означает – "там, где дует ветер".

"На протязі" – на резкой струе воздуха, продувающей помещение сквозь щели, отверстия, расположенные друг против друга.

В значении "временной отрезок" украинский язык использует производные "протягом", "упродовж", "впродовж", которые закреплены в словарях и нормативных источниках.

Поэтому, если хотите сказать о временном отрезке – "в течение определенного времени", то правильно употреблять слова:

протягом року

упродовж місяця

впродовж дня.

В художественных текстах протяг часто имеет образное значение: "холодный сквозняк в доме" – символ дискомфорта или одиночества.

Поэтому выражение "на протязі року" звучит комично: будто весь год мы сидим "на ветру".

Интересно! "Протяг" имеет и еще одно значение – пространство (в одном из трех измерений: длине, ширине, высоте), на котором что-либо располагается, содержится: "Боярин.. поглянув горами, куди на далекий протяг понад потоком вилася між скалами протерта гірська дорога"(Иван Франко).

В советских словарях украинского языка вы встретите объяснение "на протязі" – какое-то время, течение времени. И примеры из литературы преимущественно ХХ века. Возможно, тогда еще не считали ошибкой, но сегодня языковеды отмечают, что так говорить не стоит.

Правильно говорить "протягом" или "впродовж", когда речь идет о времени. А "на протязі" оставим для описания движения воздуха. Это маленькая деталь, но она показывает, насколько важно заботиться о точности и красоте украинского слова.

Какие еще речевые ошибки мы не замечаем?

Языковеды отмечают и еще несколько ошибок, которые можно часто услышать. Некоторые – калькирование, некоторые – языковые извращения.

Не "на слідуючій неділі" – наступного тижня.

Не "з наступаючими / наступающими" – з прийдешніми святами .

. Не "кожного дня" – щодня.

Обращайте внимание на свою речь – звучите красиво!