В украинском языке есть немало слов, которые вы не слышали. 24 Канал предлагает вам подборку слов, которые вас удивят, ссылаясь на тикток @show_rami.

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А вы слышали этих украинских 5 слов

Конечно, мы не можем знать все слова украинского языка – а их более 250 тысяч. Но постоянно пополнять и обогащать свою речь, разнообразить ее интересными словами – вполне возможно.

Вот вам подборка слов, которые обогатят вашу речь, их, возможно, вы не слышали.

"Ґедзунок" – навык или умение, а еще – мастерство.

"Манівці" – обходной путь. Есть и выражение "говорить окольными путями" – обходить главную тему.

"Виднокол" – часть земной поверхности, которую видно – горизонт.

"Цмулити" – пить с наслаждением – смаковать напиток.

"Дзигар" – часы. Хотя на диалектах так еще называют сигарету: "цигарка – дзиґар".

Красиво же звучат! Какие слова есть в ваших разговорах, а какие слышали впервые?

Знаете ли значение этих слов: смотрите видео

Эти слова использовались и в литературе:

"Треба на хитрощі, коли ґедзунку не достає";

"Чого це ти, Лукино, вертаєшся додому манівцем? - спитався Улас (Иван Нечуй-Левицкий)";

"Пізно вже, – каже панич, дивлячись на невеличкі дзиґарі (Панас Мирний)";

"А черниця п'є – не нап'ється. – Вона, мабуть, вже цілісіньке відерце вицмулила, – кажу, – та все цмулить (Марко Вовчок)";

"Потемніли видноколи, Скрізь таке, хоч в очі стрель (Павел Грабовський)".

Вы будете удивлены, но в украинском языке нет слова подшипник. И мы рассказали, как правильно называть эту маленькую и важную деталь.

Узнавайте новые слова и их значение – говорите разнообразно на украинском языке!