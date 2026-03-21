Как называть без суржика страну "Венгрию", рассказываем со ссылкой на ресурс "Как правильно".

Почему страна не "Венгрия"?

В разговорной речи иногда можно услышать название "Венгрія". Такая форма сохранилась под влиянием русского языка – Венгрия. Она не соответствует традиционному украинскому названию страны, которое сформировалось значительно раньше.

Однако, в современной украинской литературной норме правильной является только форма – Угорщина, а ее жителей называют угорцями.

Украинские языковеды отмечают, что названия государств в языке часто имеют собственную историческую традицию, которая может отличаться от других языков.

Интересно! Название происходит от слова "угры" – так в древних славянских источниках называли венгерские племена, которые в IX веке переселились в Карпатский бассейн.

Таким образом последовательно возникли названия: угри → угорці → Угорщина.

Самоназвание страны на венгерском языке на языке – Magyarország, что буквально означает "страна мадьяр".

Ночной Будапешт / Википедия

А в разных языках Европы используют разные названия:

Hungary (на английском)

Ungarn (на немецком)

Hongrie (на французском)

Украинский же традиционно сохранил форму "Угорщина".

Учтите, что языковая норма основывается не на буквальном переводе с других языков, а на исторической традиции украинского языка. Именно поэтому правильно говорить Венгрия, венгры, венгерский, а не Венгрия или венгры.

Что вы знаете о Венгрии?

Венгрия, страна в Центральной Европе – это страна с богатой историей, уникальным языком и природными сокровищами, как рассказывает Википедия. Она славится термальными источниками, озером Балатон и столицей Будапешт, которую часто называют "жемчужиной Дуная".

Основана в 896 году – одно из древнейших государств Европы, старше Франции и Германии.

Венгрия не имеет выхода к морю, но граничит с Австрией, Словакией, Украиной, Румынией, Сербией, Хорватией и Словенией.

Озеро Балатон – самое большое пресноводное озеро Центральной Европы. Озеро Хевиз – самое большое термальное озеро Европы, популярное место для оздоровления.

В стране более 500 термальных источников, что делает ее одним из центров европейского оздоровительного туризма. Самые известные – купальни в Сечени, Геллерт и Кирали. А город Мишкольц имеет уникальную пещеру с термальной водой, в которой сооружена купальня.

95 % населения говорит на венгерском языке, который принадлежит к финно-угорской ветви уральской языковой семьи. Ближайшие "родственники" – языка ханты и манси. Венгерский язык очень отличается от большинства европейских языков, поэтому его считают одним из самых сложных для изучения.

Национальная приправа – паприка, которая является символом венгерской кухни.

Это родина самой известной игрушки – кубика Рубика.

Венгрия и ее соседи / Википедия

Как говорить "Турция" или "Туреччина" – как запомнить, чтобы не ошибаться?

До сих пор можно услышать ошибку в названии другой страны – "Турция". Но языковеды отмечают, что так говорить неправильно.

Правильно называть на украинском – Туреччина.

Полное официальное название страны – Турецкая Республика, столица – Анкара.

Это страна, которая протянулась на два континента и является популярным туристическим маршрутом.

Не делайте ошибки в названиях стран – уважайте свой язык. Кроме того, так можно ненароком обидеть их жителей.