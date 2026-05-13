Чому українською змія називається не "уж", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Як українською назвати змію "ужа"?

На вулиці потепліло, можна провести час в парку, лісі чи біля водойми і поніжитися на сонечку. А вашим полохливим сусідом може стати змія, яка не становить для вас загрози.

У повсякденному мовленні часто можна почути – "уж" ,як загальна назва для будь-якої змії чи для конкретного виду. Це породжує плутанину, адже слова "уж" в українській мові немає.

Українською ця неотруйна змія середнього розміру родини вужоподібних, що має жовті плями з обох боків голови, називається – вуж, а латинська назва – Natrix.

Вважається, що слово праслов'янського походження – "*ǪŽЬ", тому дуже співзвучне з російським варіантом. В інших слов'янських мовах теж присутні обидва варіанти: польською – wąż, словацькою – užovka, словенською – vóž.

В українських словниках та науковій літературі ви знайдете назву "вуж": вуж звичайний, вуж водяний, вуж гадюковий.

Як виглядає вуж?

Вуж звичайний поширений повсюдно в Європі. Він одна з найпоширеніших і найвідоміших змій в Україні.

Ця змія має цікаву ознаку, за якою її легко впізнати і не плутати з гадюкою – вужі вирізняються "жовтими вухами" – яскраво вираженими мітками на голові, частіше жовтими, але іноді білими і оранжевими. Змія невелика, до метра, хоча іноді може досягати 1,5 метра і самиці більші за самців.

Вужі чудово плавають і часто живуть біля річок, озер, ставків. Харчуються переважно жабами, рибою, дрібними гризунами.

Вуж може прикидатися "мертвим", коли його налякають: перевертається на спину й завмирає. У фольклорі часто згадується як нешкідливий мешканець природи, на відміну від гадюки.

Він абсолютно неотруйний, тому часто стає "сусідом" людини біля водойм чи в саду. У народних віруваннях вужа вважали "домашнім охоронцем" – він нібито приносив щастя й охороняв господарство.

Різниця між вужами: ліворуч – звичайний, праворуч – водяний / Facebook. Група Жаби, ящірки та змії

Цікаво, що цю змію можна приручити і тримати як домашнього улюбленця. В Україні та в Білорусі описані часті випадки одомашнення вужів для знищення мишей.

Вужем українці називали сузір’я Скорпіона, про яке казали: "Місяць – голова Вужа, що ховається в Чумацькому Шляху".

Чимало прикмет пов'язані з зустріччю з вужем. Це і про кохання, весілля, гроші, здоров'я:

Якщо вуж переповз дорогу, то може бути, що хтось думає про тебе.

Побачити його парою – до шлюбу.

Коли вуж на подвір’ї згортається в кільце – зустрінеш колишнього.

А якщо він заповзає в оселю молодої дівчини – чекай сватів. Недарма в багатьох регіонах його вважали весільним "свідком".

Вуж біля комори – до прибутку на горизонті.

Вуж у погребі означає, що родина не матиме нестачі.

Вуж у дворі хворого – добрий знак, бо виганяє хворобу.

Якщо заповз у хату після довгої хвороби – здоров’я повернеться.

Отже, правильно називати цю змію – вуж, коли йдеться про конкретний вид неотруйної змії. Можуть сказати вужик чи вужака, але використання назви "уж" є мовною помилкою.