Зокрема, листопад. Як красиво і правильно назвати його українською, підкаже 24 Канал з посиланням на працю української мовознавиці Світлани Шевчук.

Як назвати листопад українською?

Мовознавиця розповіла: сучасна назва місяця листопад походженням завдячує осінньому опаданню листя. У словниках української мови кінця XIX – початку XX століття фіксують такі форми місяця: листопад і падолист (Б. Грінченко), листопадень (Є. Желехівський і С Недільський).

В українській мові внаслідок тенденції до скорочення слова утворилася назва листопад (скорочення одного складу).

Українська усна і писемна мова знає кілька варіантів назви місяця листопад: листогуб, листогубець, листосій, листосівень, листотрус, листольот, листокидень,

– пише лінгвістка.

І додає, що у східних слов'ян, як і в інших слов'янських народів, існували різні системи найменувань місяців, що базувалися на латинських найменуваннях.

Листопада чи листопаду?

Учителька української мови Світлана Чернишова розповіла, як правильно відмінювати слово "листопад". Зокрема, яке закінчення має бути у родовому відмінку – -а чи -у. Насправді це залежить від значення цього слова.

Іменники чоловічого роду в родовому відмінку однини, які позначають явища природи, мають закінчення -у/-ю. Тобто листопадУ – як явища природи. Але якщо це назва місяця, то листопадА,

– зауважила педагогиня.

Як "листопад" буде у родовому відмінку: відеопояснення

