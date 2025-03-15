А через добу-дві в Україні очікують морози. Українці при цьому думають, аби не було віхоли. 24 Канал з цієї нагоди розповість, що означає це цікаве слово – віхола.

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Що таке віхола

Віхола – це те саме, що й завірюха, тобто сильний вітер із снігом.

Віхолу талановито описували наші письменники, наприклад, Михайло Коцюбинський: "Така віхола крутить, що світу не видно".

Дослідники вважають, що це слово має праслов'янське коріння. Але споріднені слова є в литовській мові (наприклад, víesulas "вихор"), що свідчить не лише про нашу спільну історію, а й мовні напрацювання.

Цікаво, що віхола за звучанням – досить ніжне й лагідне слово, як для такої сильної природної стихії. І в цьому є певний сенс: саме слово ніби нам підказує, що віхола повіхолить і відступить.

Не оминали цього слова і генії української музики.

Назарій Яремчук "Віхола": відео

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Які цікаві синоніми можна підібрати до віхоли

Що цікаво, віхола має чимало цікавих синонімів. У цьому разі ви вкотре можете переконатися, яка ж багата українська мова.

Тож запам'ятовуйте:

завірюха;

завія;

заметіль;

метелиця;

сніговиця;

сніговій;

хви́жа;

хви́ща;

ху́ґа;

хурделиця;

хурдига;

хурте́ча;

хуртовина.

І це далеко не весь перелік.

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