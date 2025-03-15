А через сутки-двое в Украине ожидают морозы. Украинцы при этом думают, чтобы не было метели (укр. віхоли). 24 Канал по этому случаю расскажет, что означает это интересное слово – вихрь.

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Что такое "віхола" (укр.)

"Віхола" – это то же, что и метель, то есть сильный ветер со снегом.

Метель талантливо описывали наши писатели, например, Михаил Коцюбинский: "Така віхола крутить, що світу не видно".

Исследователи считают, что это слово имеет праславянские корни. Но родственные слова есть в литовском языке (например, víesulas "вихор"), что свидетельствует не только о нашей общей истории, но и языковые наработки.

Интересно, что вихрь по звучанию – достаточно нежное и ласковое слово, как для такой сильной природной стихии. И в этом есть определенный смысл: само слово будто нам подсказывает, что вихрь повихолит и отступит.

Не обходили это слово и гении украинской музыки.

Назарий Яремчук "Віхола": видео

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Какие интересные синонимы можно подобрать к вихоле

Что интересно, "віхола" имеет немало интересных синонимов. В этом случае вы в очередной раз можете убедиться, какой же богатый украинский язык.

Поэтому запоминайте:

завірюха;

завія;

заметіль;

метелиця;

сніговиця;

сніговій;

хви́жа;

хви́ща;

ху́ґа;

хурделиця;

хурдига;

хурте́ча;

хуртовина.

И это далеко не весь перечень.

Мы также рассказывали, что во Львов посреди весны пришла зима. И приводили пример интересных слов из местного говора.