Но часто такая погода весной обманчива, потому что после тепла приходят дожди и похолодание. Почему во Львове такие капризы погоды – давно не неожиданность, Образование 24 расскажет в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".

Читайте Кобиты на обцасах и со шминкой: как во Львове отмечают 8 марта

Во Львове резко изменилась погода

У двадцать второй подборке рассказываем, как часто в городе может меняться погода и готовы ли к этому сами львовяне.

Несмотря на аномальную температуру на прошлой неделе, львовяне все равно знали, что скоро будет дождь. Но, что еще и со снегом, а потом еще и мороз будет – ну такой холодрыги посреди весны в городе точно никто не ожидал.

Холодрига – сильний холод;

Потому что львовяне уже услышали весну, начали ходить в легких галантных платьях, мештиках и на бланк. А зимний анцуг сдали в шкаф.

анцуґ – одяг;

на бланк – без плаща (пальта);

соконка, суконка – сукенка;

мешти – туфлі;

ґалантний – елегантний;

Но бывалые горожане знают: дождь во Львове – не редкость. Он здесь падает, как минимум, с 1256 года. Поэтому советуют вновь вытаскивать теплый мантель, сподни и крысы.



Дождь во Львове / Фото: anderver.livejournal.com

мантель – плащ, пальто;

крис – капелюх;

спо́дні – штани;

Поэтому не будьте фраером, потому что промокнете дурх и будете неделю сидеть дома. И сьорбаты гербату с цитриной, потому что болит ґеґавка.

ґе́ґавка – горло, горлянка;

дурх – наскрізь, просто;

йо́йкати – нарікати;

гербата – чай;

цитрина – лимон;

шно́бель – ніс;

Так шоб вы потом не йойкали и не сидели с заложенным шнобелем, надевайте теплый анцуг и ждите, когда потеплеет.

К слову, мы рассказывали, какие слова сразу ассоциируются со Львовом.