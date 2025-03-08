Только о праздновании "8 марта" не вспоминайте, потому что советские традиции здесь давно забыли и вспоминать не хотят. А как о празднике рассказать словами из галицкого говора, подскажет Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".

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Как во Львове женщины празднуют 8 марта

У двадцать первой подборке расскажем, в частности, кого на улицах Львова можно увидеть 8 марта.

Часто в этот день немало кобит и маланок выходит на шпацирганг на площадь Рынок. Ну а потом идут в ресторан на кофе и пляцки.

кобі́та – жінка (заміжня);

рестора́ція – ресторан;

шпацірґанґ – прогулянка;

маланка – молода дівчина;

Часто одеты в галантный анцуг, особенно в соконки, обуты в ладные туфли на обцасах. На губах – шминка.

ґалантний – елегантний;

анцуґ – одяг;

соконка, суконка – сукенка;

шмінка – помада;

ме́шти – туфлі;

обца́си – підбори;



Женщина на шпильках идет по львовской мостовой / Prolviv.com

Идут себе попашталакать и "потицувати" (укр.) с коллежанками. Ну или – как без того – пописываться перед ними новыми берелками.

колєжа́нка – колега жіночої статі;

паштала́кати – теревенити;

тицувати – жартувати;

пописуватися – хизуватися;

бере́лка – прикраса;

Да шо там кобиты и маланки – в этот день даже мамки с фризурами, нарисованными пазногцами и в капцилиндре.

мамця – приємна старша жінка;

фризу́ра – зачіска;

пазно́гці – нігті;

капцилі́ндер – капелюх;



Дама во Львове /скриншот видео Николаса Кармы

Ну а как кто празднует "8 марта", то говорят, шо то – римунда.

риму́нда – зла жінка;

комерс – забава;

Так по-скромному – без всяких "парадов". Потому что коммерсов теперь никто не устраивает – не то время.

Обратите внимание! 8 марта – это о правах человека и борьбе, в частности женщин, за эти права. А не о весне, красоте и женственности, как пропагандировали в Советском Союзе.