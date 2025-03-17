Тож 24 Канал продовжує допомагати "очищати" мовлення українців від суржику. Також розповідаємо вам, коли не варто плутати питоме українське слово із суржиком.
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Як правильно "май" українською
Одним із таких цікавих слів є слово "май". У російській мові ви можете знайти таке слово на позначення п'ятого місяця у році. Латинською, до слова, буде maius.
В українській мові маємо красиву назву травень.
Мовознавці пояснюють, що сучасна українська назва травень якнайтісніше зв'язана з весняною порою буйного росту трав (цим вона і мотивується).
Що цікаво, у лексикографічних джерелах до 40-х років XX століття поряд із словом травень як рівнозначне реєструється май.
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Як у давнину називали травень
Те, що не варто відкидати назву "май", демонструють давні неофіційні назви цього місяця, які вживали українці. Однак з них, власне, – май.
Це слово у нашій лексиці здавна означає зелень, бо май за народним розумінням – час розкішного розвою природи. Таку ж назву зустрічаємо і в давніх приказках:
- Прийде май – у землю дбай.
- Як на дощ багатий май – щедрий буде урожай.
- Май холодний – рік хліборобний.
Трапляється ця назва і в сучасних творах української літератури: "Зелен маю, доручаю пісню цю, що складаю для свого ясного краю, одному тобі" (М. Рильський).
- Раніше ми розповідали, як правильно називати місяці українською.