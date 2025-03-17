Поэтому 24 Канал продолжает помогать "очищать" речь украинцев от суржика. Также рассказываем вам, когда не стоит путать истинно украинское слово с суржиком.

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Как правильно "май" на украинском

Одним из таких интересных слов является слово "май". В русском языке вы можете найти такое слово для обозначения пятого месяца в году. На латинском, к слову, будет maius.

В украинском языке имеем красивое название травень.

Языковеды объясняют, что современное украинское название май тесно связано с весенней порой буйного роста трав (этим оно и мотивируется).

Что интересно, в лексикографических источниках до 40-х годов XX века рядом со словом травень как равнозначное регистрируется май.

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Как в древности называли май

То, что не стоит отвергать название "май", демонстрируют древние неофициальные названия этого месяца, которые употребляли украинцы. Однако из них, собственно, – май.

Это слово в нашей лексике издавна означает зелень, потому что май по народному пониманию – время роскошного развития природы. Такое же название встречаем и в древних поговорках:

Прийде май – у землю дбай.

Як на дощ багатий май – щедрий буде урожай.

Май холодний – рік хліборобний.

Случается это название и в современных произведениях украинской литературы: "Зелен маю, доручаю пісню цю, що складаю для свого ясного краю, одному тобі" (М. Рыльский).