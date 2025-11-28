Українці часто кажуть, що використовують для цього "павербанки". Чи можна так називати цей пристрій, підкаже 24 Канал з посиланням на "СловОпис".

Дивіться також "Я вам напам'ятаю": українці по-особливому розповідають у мережі, що їхня мама – вчителька

Як правильно назвати "павербанк"?

Power bank (англійською) – це портативний зарядний пристрій для зарядки ґаджета, коли немає можливості підживити його з допомогою електроенергії.

Українською такий зовнішній акумулятор, портативний зарядний пристрій називаємо "повербанком", а не "павербанком".

Дослівний переклад з англійської – "банк сили", "банк потужності".

Ресурс "Словотвір" також запропонував такі варіанти для заміни цього слова українськими відповідниками:

наснажник;

підзарядник;

підживлювач;

снажило;

струмосховище;

зарядник;

потужник;

живлесхов;

підживник.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Читайте більше мовних пояснень: