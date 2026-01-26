Как звучит слово "лепесток" на украинском рассказываем, ссылаясь на ресурс "Горох".

Как называть "лепесток" на украинском?

Несмотря на сезон мы можем любоваться цветами, в букетах или на комнатных растениях, касаясь и рассматривая их "лепестки".

В русском языке лепесток – это тонкая часть цветка, которая образует венчик. В украинском языке этот образ передается словом лепесток.

Русское "лепесток" → украинское "пе́лю́стка" или "пелюсток". А еще можно встретить – "перелюстка".

А еще можно встретить Во множественном числе: "лепестки"→ "пе́лю́стки".

Происхождение слов несколько иное:

Этимология "лепесток" : происходит от старославянского лѣпъ ("пластина", "слой") и суффикса -сток, образующего названия предметов.

: происходит от старославянского ("пластина", "слой") и суффикса -сток, образующего названия предметов. Украинское "пелюсток": согласно "Этимологическому словарю украинского языка" (редакцией О. Мельничук) происходит от слова пелена ("покрывало", "ткань") и уменьшительного суффикса -устка. Первоначально означало "тонкий кусок ткани" – пеленка (детская пеленка), а впоследствии – "тонкая часть цветка".

Таким образом, оба слова имеют образ "тонкой пластины", но в украинской традиции оно приобрело поэтическое звучание из-за связи с "пеленой".

Что такое лепесток? По ботаническому значению лепесток (на латыни pétalum от древнегреческого πέταλον – "листок", "цветок") – это внутренний листок околоцветника в цветке покрытосеменных растений. В специализированной ботанической литературе часто употребляют синоним листочек околоцветника. Совокупность лепестков цветка называют – венчиком.

Впрочем, "лепесток" – это не только о цветах. Словари подают несколько определений с таким названием:

пе́лю́стка – листок из венчика цветка; листок капусты; сваренная целой четвертая часть головки капусты.

пе́лю́стка – обертка початка кукурузы.

пе́лю́стка – шестая часть волос, идущая в косу.

пе́лю́стка – салат из капусты и свеклы, который немного проквашивается в маринаде.

пе́лю́стка – зубцы в ткацком станке.

пе́лю́стка – голобля; приспособление для подъема дышла на гужевом транспорте (телеге).

Еще "лепестками" называют стружку миндального ореха – миндальные лепестки.

Интересно, что лепесток в украинской культуре часто ассоциируется с нежностью, хрупкостью, женской красотой. Это слово имеет поэтический оттенок. И это нам доказывают примеры из литературы:

Леся Украинка: "І пелюстки рожеві, мов ніжні сни дитячі, розсипались на землю".

Александр Олесь: "Пелюстки квітів, мов крила метеликів, тріпотіли на вітрі".

Ирина Вильде: Марічка посміхається тими своїми блідими, як пелюсток .. півонії, губами.

Улас Самчук: Дівчина зриває її [маргаритку]. Своїми білими, тонкими пальцями розвінчує вона чудову рослинку, відриває з її корони пелюсток за пелюстком.

Особенно нежным в звучании оно кажется особенно нежным, как очень много слов присущих только нашему языку.

Поэтому, знайте значение и происхождение своих исконных слов и говорите на украинском!