Как переводится россиянизм "достопримечательность", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения тренера по речи и языковеда Вики Хмельницкой.
Смотрите также "Грач" в украинском языке – совсем не птица: как правильно его называть
Как перевести слово "достопримечательность"?
Для заядлых путешественников, которые едут за новыми впечатлениями и осмотром "достопримечательностей". Это слово одно из самых сложных не только для произношения, но и для перевода на украинский язык – почему-то часто люди теряются.
Это русское слово часто встречается в речи украинцев и его калькуют. При переводе, словари дают ему такое определение – место или объект, имеющий культурную, историческую или природную ценность и привлекающий внимание туристов.
Однако, в украинском языке существуют удельные и нормативные соответствия, которые звучат естественно и благозвучно, хотя и не всегда это одно слово:
- визначне місце,
- визначна пам'ятка,
- культурна/історична/архітектурна пам'ятка,
- показне місце,
- дивогляд (это и событие, и место).
Именно эти формы закреплены как правильные.
Как переводится слово: смотрите видео
Именно эти формы закреплены в словарях и рекомендованы языковедами. Примеры употребления:
- "Львів багатий на визначні пам’ятки архітектури."
- "Карпати – одне з найкрасивіших визначних місць України."
- "Серед туристів популярні нові цікаві локації Києва."
Ранее 24 Канал, писал о значении слова "вид" и в каких вариантах его использовать.
Избегайте калек и русинизмов, говорите на украинском!