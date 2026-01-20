Как переводится россиянизм "достопримечательность", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения тренера по речи и языковеда Вики Хмельницкой.

Как перевести слово "достопримечательность"?

Для заядлых путешественников, которые едут за новыми впечатлениями и осмотром "достопримечательностей". Это слово одно из самых сложных не только для произношения, но и для перевода на украинский язык – почему-то часто люди теряются.

Это русское слово часто встречается в речи украинцев и его калькуют. При переводе, словари дают ему такое определение – место или объект, имеющий культурную, историческую или природную ценность и привлекающий внимание туристов.

Однако, в украинском языке существуют удельные и нормативные соответствия, которые звучат естественно и благозвучно, хотя и не всегда это одно слово:

визначне місце,

визначна пам'ятка,

культурна/історична/архітектурна пам'ятка,

показне місце,

дивогляд (это и событие, и место).

Именно эти формы закреплены как правильные.

Примеры употребления:

"Львів багатий на визначні пам’ятки архітектури."

"Карпати – одне з найкрасивіших визначних місць України."

"Серед туристів популярні нові цікаві локації Києва."

