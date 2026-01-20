Як перекладається росіянізм "достопримечательность", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення тренера з мовлення та мовознавиці Віки Хмельницької.
Як перекласти слово "достопримечательность"?
Для затятих мандрівників, які їдуть за новими враженнями та оглядом "достопримечательностей". Це слово одне з найскладніших не лише для вимови, а й для перекладу на українську мову – чомусь часто люди губляться.
Це російське слово часто трапляється в мовленні українців і його калькують. При перекладі, словники дають йому таке визначення – місце чи об’єкт, що має культурну, історичну або природну цінність і привертає увагу туристів.
Проте, в українській мові існують питомі й нормативні відповідники, які звучать природно та милозвучно, хоча і не завжди це одне слово:
- визначне місце,
- визначна пам'ятка,
- культурна/історична/архітектурна пам'ятка,
- показне місце,
- дивогляд (це і подія, і місце).
Саме ці форми закріплені як правильні.
Як перекладається слово: дивіться відео
Саме ці форми закріплені у словниках та рекомендовані мовознавцями. Приклади вживання:
- "Львів багатий на визначні пам’ятки архітектури."
- "Карпати – одне з найкрасивіших визначних місць України."
- "Серед туристів популярні нові цікаві локації Києва."
Уникайте кальок та росіянізмів, говоріть українською!