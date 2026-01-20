Як перекладається росіянізм "достопримечательность", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення тренера з мовлення та мовознавиці Віки Хмельницької.

Як перекласти слово "достопримечательность"?

Для затятих мандрівників, які їдуть за новими враженнями та оглядом "достопримечательностей". Це слово одне з найскладніших не лише для вимови, а й для перекладу на українську мову – чомусь часто люди губляться.

Це російське слово часто трапляється в мовленні українців і його калькують. При перекладі, словники дають йому таке визначення – місце чи об’єкт, що має культурну, історичну або природну цінність і привертає увагу туристів.

Проте, в українській мові існують питомі й нормативні відповідники, які звучать природно та милозвучно, хоча і не завжди це одне слово:

визначне місце,

визначна пам'ятка,

культурна/історична/архітектурна пам'ятка,

показне місце,

дивогляд (це і подія, і місце).

Саме ці форми закріплені як правильні.

Саме ці форми закріплені у словниках та рекомендовані мовознавцями. Приклади вживання:

"Львів багатий на визначні пам’ятки архітектури."

"Карпати – одне з найкрасивіших визначних місць України."

"Серед туристів популярні нові цікаві локації Києва."

Уникайте кальок та росіянізмів, говоріть українською!