Як звучить слово "лепесток" українською розповідаємо, посилаючись на ресурс "Горох".

Як називати "лепесток" українською?

Не зважаючи на сезон ми можемо милуватися квітами, у букетах чи на кімнатних рослинах, торкаючись та роздивляючись їх "лепестки".

У російській мові лепесток – це тонка частина квітки, яка утворює віночок. В українській мові цей образ передається словом пелюстка.

Російське "лепесток" → українське "пе́лю́стка" чи "пелюсток". А ще можна зустріти – перелюстка.

А ще можна зустріти У множині: "лепестки"→ "пе́лю́стки".

Походження слів дещо інше:

Етимологія "лепесток" : походить від старослов’янського лѣпъ ("пластина", "шар") та суфікса -сток, що утворює назви предметів.

: походить від старослов’янського ("пластина", "шар") та суфікса -сток, що утворює назви предметів. Українське "пелюстка": за "Етимологічним словником української мови"(редакцією О. Мельничук) походить від слова пелена ("покривало", "тканина") та зменшувального суфікса -устка. Первісно означало "тонкий шматок тканини" – пелюшка (дитяча пелюшка), а згодом – "тонка частина квітки".

Таким чином, обидва слова мають образ "тонкої пластини", але в українській традиції воно набуло поетичного звучання через зв’язок із "пеленою".

Що таке пелюстка? За ботанічним значенням пелю́стка (латиною pétalum від давньогрецького πέταλον – "листок", "квітка") – це внутрішній листок оцвітини у квітці покритонасінних рослин. У спеціалізованій ботанічній літературі часто вживають синонім листо́чок оцві́тини. Сукупність пелюсток квітки називають – віно́чком.

Втім, "пелюстка" – це не лише про квіти. Словники подають кілька визначень з такою назвою:

пе́лю́стка – листок із віночка квітки; листок капусти; зварена цілою четверта частина головки капусти.

пе́лю́стка – обгортка качана кукурудзи.

пе́лю́стка – шоста частина волосся, що йде в косу.

пе́лю́стка – салат з капусти та буряків, який трішки проквашується у маринаді.

пе́лю́стка – зубці у ткацькому верстаті.

пе́лю́стка – голобля; приладдя для підіймання дишля на гужовому транспорті (возі).

Ще "пелюстками" називають стружку мигдального горіха – мигдальні пелюстки.

Цікаво, що пелюстка в українській культурі часто асоціюється з ніжністю, тендітністю, жіночою красою. Це слово має поетичний відтінок. І це нам доводять приклади з літератури:

Леся Українка: "І пелюстки рожеві, мов ніжні сни дитячі, розсипались на землю".

Олександр Олесь: "Пелюстки квітів, мов крила метеликів, тріпотіли на вітрі".

Ірина Вільде: Марічка посміхається тими своїми блідими, як пелюсток .. півонії, губами.

Улас Самчук: Дівчина зриває її [маргаритку]. Своїми білими, тонкими пальцями розвінчує вона чудову рослинку, відриває з її корони пелюсток за пелюстком.

Особливо ніжним у звучанні воно видається особливо ніжним, як дуже багато слів притаманних лише нашій мові.

Тому, знайте значення та походження своїх питомих слів та говоріть українською!