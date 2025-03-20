А як же вони звучатимуть українською у рубриці "Антисуржик. говоримо українською правильно", розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток @anichka.finyk.

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Як дитячі речі називаються українською

З появою немовляти в домі, до нашого словничка входять нові слова, які не використовували часто. Але й сюди закралися русизми. Певно, усі знають такі предмети, як "пустушка" та "соска". Проте, звучать вони якось не по-українськи.

Розповідаємо молодим батькам, як найнеобхідніші речі для немовлят будуть українською:

не пустишка/пустушка – а пипка, мізюк, кукла чи дурик/дурник;

не соска – а смочок (бо не сосати, а смоктати);

(бо не сосати, а смоктати); або ж не соска – а цмулик (від слова цмулити – пити маленькими ковточками).

(від слова цмулити – пити маленькими ковточками). не бутилочка – а пляшечка;

не подгузник – а підгузок (від слова гузиця – попа);

(від слова гузиця – попа); не погрємушка – а брязкальце;

не пельонка – а пелючка чи сповиток;

не распашонка – а сорочечка;

не ползунки – а повзунки;

не кроватка – а ліжечко;

не коляска – а візочок.

А колискою називають ліжечко, яке можна гойдати-колисати, раніше їх підвішувати до стелі. Синонімом до нього є слово – люлька.

Дитячі речі українською: дивіться відео

А ще читайте їм казки та співайте колискові! Цінуйте час з дітьми – адже вони так швидко виростають!

Замініть русизми на українські відповідники і нехай ваші дітки ростуть в оточення української мови з народження та будуть здорові. І розпочати варто з імен, їх правильного звучання українською, як, наприклад, чому українською не Славік, Владік і Марік.

Дитячі речі українською / Мова – ДНК нації

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