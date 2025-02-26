Мова розпочинається з імен, тож не варто говорити їх на російський кшталт. Тим паче, що в українській мові чоловічі імена звучать твердо і мужньо. Як же українською правильно називати Маріка, Славіка та Владіка, розповідає 24 Канал.

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Чому не варто казати Владік, Марік та Славік

Вдосконалюючи свою українську, варто розпочати з імен – з правильного характерного звучання. Чимало скорочених чоловічих імен у нас звучать як російські. Звернемо увагу – для української мови не властиве звучання імен через "і" – ВладІк, СлавІк, МарІк – це калька з російської. Українською вони звучать твердо, або й по-іншому.

Ім’я Владислав має походження зі слов'янських часів і означає "володіти славою". Воно поширене у багатьох Східноєвропейських країнах, де набуло свого звучання. В Україні воно пишеться через "и" – ВладИслав, а відповідно скорочені форми – Владик, Влад, Владиславчик. А форми – Владюша чи Владіславушка – російська калька.

Цікава історія з іменем Славік. Такий короткий варіант може бути у низки імен слов'янського походження – найчастіше В'ячеслав, але так можуть називати і Владислава, і Ярослава, і Мирослава, і Ростислава, і Радислава і ще кілька імен у яких є частка "-слав". Зменшувальна форма імені українською – Славко чи Слава.

У чеській мові воно набуло форми прізвища – Ян Славік – чеський історик і публіцист.

Цікаво, що в імен з часткою "-слав" є жіночі версії – Владислава, В'ячеслава, Мирослава, Радислава. Але їх короткі версії мають іншу форму.

Українською імена звучать мужньо / Freepik

Цього спотвореного звучання набуло й ім'я Марк. Існує декілька версій походження – чи то від латинського слова мarcus "молоток", чи від римського бога війни Марса. Однак це про силу, мужність і войовничість в одній особі.

У східних слов’ян ім’я "Марко" стало відомим завдяки святому Маркеєві та іншим історичним фігурам. Воно зберегло свою популярність у Хорватії, Сербії, Болгарії. Святий Марк є покровителем Венеції.

Це ім'я дуже популярне у світі та має своє звучання у кожній країні.

Марк – це вживана форма в англійській та інших європейських мовах.

Марко – частіше зустрічається у слов’янських та італійських мовах.

Для України найхарактерніший варіант – Марко, хоча допустимо і Марк. А ніжно носія імені можна назвати – Марчик, Маркусик, Маркуся. Останнім часом це ім'я дуже популярне, і носіїв стає все більше. Таке ж походження і значення має інша форма імені популярна в Україні – Маркіян.

Вивчайте і вдосконалюйте свою українську – і розпочніть з імен! Мужнього звучання українською!