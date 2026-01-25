Добірку неповторних українських слів та їх значення пропонує мовознавець та тренер з мовлення Павло Мацьопа.
Дивіться також Не кажіть "оттєпєль": український відповідник значно цікавіший
Які слова є лише в українській мові?
Українська мова – це не лише засіб спілкування, а й скарбниця образів, символів та культурних кодів. Кожне слово має свою історію, емоційний відтінок і світоглядну глибину. Особливо цінними є ті лексеми, які не мають точних відповідників в інших мовах, адже вони віддзеркалюють унікальність нашого мислення та чуття. У цій статті розглянемо дев’ять слів, що формують мовну ідентичність та допомагають відчути українську душу.
- Наснага – внутрішня сила, натхнення, енергія, що спонукає до дії. Це слово передає духовний порив, який виходить за межі звичайної "мотивації".
- ️Манівці – обхідні, хибні дороги, що відводять убік від головного шляху. Метафора життєвих блудів і пошуків, яка допомагає описати помилки та досвід.
- Вирій – уявна тепла країна, куди відлітають птахи восени; символ раю, міфічного потойбіччя, далекої мрії. Це слово втілює прагнення до спокою й щастя.
- Завзяття – енергійність, наполегливість, готовність боротися й працювати. Воно відображає українську рису – робити справу з пристрастю та не зупинятися перед труднощами.
- Непереливки – важка ситуація, скрута, коли доводиться несолодко. Колоритне слово, що одразу малює картину випробувань без потреби в довгих поясненнях.
- Затишок – комфорт, спокій, тепло, відчуття дому. Це слово втілює культуру гостинності й домашнього тепла.
- Тужити – сумувати, відчувати біль від розлуки чи втрати. Воно передає глибину емоцій, які не завжди можна виразити словом "сумувати".
- Шкварчати – видавати тріскучий звук під час смаження. Слово оживлює побут, додає звукової образності й робить мову "смачною".
Знання таких слів – це не лише мовна компетенція, а й культурна спадщина. Вони формують нашу ідентичність, адже кожне з них несе образ, метафору, емоцію. Це слова, які варто берегти й плекати, бо саме вони роблять українську мову живою, образною та неповторною.