Що означає росіянізм "оттєпель" та як це слово сказати українською, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".

Який український відповідник слова "оттєпель"?

Зима це не завжди сніжно та морозно. Після періодів похолодання настає і потепління, що супроводжується таненням снігу, льоду, в'язкою кашею з бруду (тільки не кажіть "грязь") і снігу під ногами та бурульками, і капотінням зі стріхи.

Це погодне явище має свою назву, яку називають на російський штиб – "оттєпель". Втім, позбуваємося росіянізмів і запам'ятовуємо український відповідник зафіксований у словниках"відлига" або ж "одлига"

Слово "відлига" походить від дієслова "лига" – танення, розмокання, а з префіксом "від-", – позначає початок чи процес зміни.

Українські мовознавці наголошують: використання слова "оттєпель" в українському тексті є суржиком.

І в українській мові неможливо без синонімів. Синоніми до слова "відлига" за ресурсом "Горох":

  • розталь
  • розтань (рідко)
  • відволога (діалектне)
  • відволож,
  • відталь,
  • потепління,
  • розкаль,
  • тань.

"Давненько одшуміла розталь" (Микола Рудь).

"Весняна розтань заболотила шляхи" (Яна Качура).

"Відлига нагадала Ніні про весну" (Олесь Донченко).

"По Різдві почалась метелиця, що тривала цілий тиждень, а там повіяло теплим полудневим вітром і настала одлига." (Улас Самчук).

Слово має і ще одне значення – політичне. Назву "відлига" набув період лібералізації у сфері суспільно-політичного і культурного життя СРСР, ослаблення жорсткого політичного режиму.

І у цьому контексті також правильно казати "відлига", адже це не лише природне явище, а й метафора політичного потепління – "хрущовська відлига"

Таким чином, "відлига" має як пряме, так і переносне значення, що повністю відповідає російському "оттепель".

Не варто калькувати "оттєпель" – це порушує мовну чистоту. Українська мова має власне слово, яке є точним і стилістично правильним. Отже, якщо ви хочете писати грамотно й автентично, завжди використовуйте "відлига" – і в природному, і в культурно-історичному значенні. Говоріть українською!