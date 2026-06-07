Как называть "коршуна" на украинском, рассказываем со ссылкой на "Горох".
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Как называть "коршуна" на украинском?
Наверное, каждый видел в небе большую хищную птицу, которая парит высоко над полями, почти не взмахивая крыльями. Многие называют ее коршуном, но является ли такое слово украинским?
Если заглянуть в словари, в частности на портал "Горох", то окажется, что коршун – это русский язык. В украинском языке эту птицу традиционно называют шуліка. В словарях также зафиксированы и другие народные названия:Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- шуляк,
- шульпіка,
- рябець,
- коршак,
- кібець,
- кобець..
Само слово "шуліка" является исконно украинским. Его происхождение точно не выяснено, но языковеды связывают его со словами "шулькать, шулькнуть" – то есть стремительно пронестись, броситься в полете. И действительно, поведение этого хищника прекрасно соответствует такому объяснению.
В Украине водится два вида: шуліка рудий та шуліка чорний, которые занесены в Красную книгу Украины. Птицы отличаются цветом оперения, в частности оттенком бурого и пестрым животиком. Но у коршуна рыжего голова заметно светлее, чем верх тела. Обе птицы известны своим умением часами парить в небе, используя восходящие потоки воздуха.
Слово "шуліка" в украинском языке означает не только конкретный вид птицы. В народной традиции так могли называть и других соколообразных хищников, которых видели в небе над селами и полями.
Коршун черный: смотрите видео
Кого называют "шулікою" в переносном смысле?
Слово "шуліка" используется и в переносном значении за скорость, стремительность и хищность.
В литературе и статьях, рассказывающих о военных событиях, можно встретить использование слова "шуліка" для обозначения вражеского самолета: "Кожному було ясно, що вони летять на нас – ці німецькі шуліки". (Дмитрий Ткач).
А еще "шулікою" называют жестокого, злобного человека или разбойника: "Ні шуліки, ні грабіжки злі, Верховино, не страшні тобі, ковалі великої землі на посту у дружбі, не злобі." (Николай Рудь).
Ну и фраза "налетів, як/наче шуліка" описывает внезапное, неожиданное действие: нападение или ссору.
И конечно, Шулика – достаточно распространенная украинская фамилия. Вероятно, его давали человеку за острое зрение, быструю реакцию, ловкость или особенности характера, которые напоминали поведение хищной птицы.
Поэтому если видите в небе этого грациозного охотника, не спешите называть его "коршуном". Украинский язык имеет собственное красивое и древнее название – шуліка. А вместе с ним – целый ряд народных соответствий, фразеологизмов и интересных языковых историй.
Потому что в украинском небе летают не "коршуны", а "шуліки".