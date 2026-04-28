Про антоніми до відомих висловів, розповідаємо з посиланням на пояснення учительки української мови Лесі Кучірки.

Знаєте антоніми до відомих висловів?

Українська мова має багато фразеологізмів, які можна вживати, щоб звучати цікаво оригінально та незвично. Частина з них пішли з міфології чи біблійних сюжетів, кіно та книг, а частина – народна мудрість, спостереження та дотепність.

Фразеологізми це жива культурна та мовна традиція, яку варто знати і цікавитися. Крім того, вони вивчаються у школи і є частиною завдань з НМТ: пояснити значення, підібрати схожий. Для учнів фразеологізми – це ключ до розуміння не лише мови, а й світогляду народу. Вони вчать мислити образно, бачити глибину слова.

Цікаво, що кожна мова має свої вирази і їх не завжди можна перекласти дослівно, але точно можна підібрати свій відповідник. А ще – до них можна підібрати протилежності (антоніми). Знали про таке?

Пропонуємо вам низку відомих висловів, які можна часто зустріти в мовленні, та антоніми до них, якщо ви не знали:

Намотати на вус (запам'ятати чи взяти до уваги) – Викинути з голови.

(запам'ятати чи взяти до уваги) – Пальцем не ворухнути (нічого не робити) – Аж зі шкіри пнутися (дуже старатися).

(нічого не робити) – (дуже старатися). Затулити рота – Тягнути за язик.

– Умиватися сльозами – Продавати зуби.

Тон розмови може бути різним

Знятися з місця – Кинути якір.

Як з гуски вода – Брати близько до серця.

Стріляний горобець – Ще молоко на губах не обсохло.

І про ніч можна сказати по-різному

Покласти зуби на полицю – як вареник у сметані; як сиру маслі; як у Бога за пазухою.

– Як мокре горить – Аж дим іде.

І це далеко не усі варіанти. Якщо ви знаєте значення вислову, то вам легше підібрати протилежну ситуацію і влучний вираз. На одну ситуацію може бути кілька висловів, і відповідно – кілька антонімів. Варто лише звернути увагу на те, що з фразеологізмами говорити цікавіше.

Фразеологізм часто передає складну думку, ситуацію, стан кількома влучними словами і роблять мовлення емоційним й зрозумілим навіть без довгих пояснень. Створено ресурси, словники з підбірками фразеологізмів, які демонструють влучність слова та допомагають при підготовці до мультитесту.

Для українців характерне використання висловів у розмовах. Використовуйте їх частіше і говоріть українською!