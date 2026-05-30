Суржикові слова нерідко залишаються у мовленні українців через тривалий вплив російської мови. Саме тому на ринку чи в магазині досі можна почути фразу: "Дайте мені кілограм огурців", хоча українська мова має власну правильну назву цього овочу.

Як правильно українською називати "огурці"

Нормативна українська назва цього популярного овочу – "огірки", а в однині – "огірок". Саме ці форми закріплені у словниках та відповідають літературній нормі.

Слово "огурці" (іноді навіть "вугурці") є суржиковим варіантом, який сформувався під впливом російського "огурцы". Такі форми потрапили у побутове мовлення внаслідок тривалої мовної експансії, що тривала впродовж століть.

Тому правильно казати: "купити огірки", "салат з огірків", "кілограм огірків" або "вирощувати огірки". Натомість форми "огурці" чи "огурець" не належать до літературної української мови.

Чому суржикові слова варто замінювати

Суржик часто виникає тоді, коли слова з різних мов змішуються у повсякденному спілкуванні. Через це окремі русизми настільки звикаються, що люди перестають помічати їхнє походження.

Однак українська мова має власні питомі слова, які не потребують калькованих замін. Використання нормативної лексики допомагає не лише точніше висловлюватися, а й підтримувати мовну культуру у щоденному спілкуванні.

Тож якщо наступного разу будете купувати овочі на базарі чи писати список продуктів, варто пам'ятати: українською правильно просити не "огурці", а огірки. Це просте слово, яке давно є частиною нашої мовної традиції.