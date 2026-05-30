Суржиковые слова нередко остаются в речи украинцев из-за длительного влияния русского языка. Именно поэтому на рынке или в магазине до сих пор можно услышать фразу: "Дайте мне килограмм огурцов", хотя украинский язык имеет собственное правильное название этого овоща.

Как правильно на украинском называть "огурцы"

Нормативное украинское название этого популярного овоща – "огірки", а в единственном числе – "огірок". Именно эти формы закреплены в словарях и соответствуют литературной норме.

Слово "огурцы" (иногда даже "вугурцы") является суржиковым вариантом, который сформировался под влиянием русского "огурцы". Такие формы попали в бытовую речь вследствие длительной языковой экспансии, длившейся на протяжении веков.

Поэтому правильно говорить: "купить огурцы", "салат из огурцов", "килограмм огурцов" или "выращивать огурцы". Зато формы "огурцы" или "огурец" не относятся к литературному украинскому языку.

Почему суржиковые слова стоит заменять

Суржик часто возникает тогда, когда слова из разных языков смешиваются в повседневном общении. Поэтому отдельные русизмы настолько привыкают, что люди перестают замечать их происхождение.

Однако украинский язык имеет собственные удельные слова, которые не требуют калькированных замен. Использование нормативной лексики помогает не только точнее выражаться, но и поддерживать языковую культуру в ежедневном общении.

Поэтому если в следующий раз будете покупать овощи на рынке или писать список продуктов, стоит помнить: на украинском правильно просить не "огурцы", а огурцы. Это простое слово, которое давно является частью нашей языковой традиции.