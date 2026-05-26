Слово "йожик" часто можно услышать в разговорах или даже в соцсетях, когда речь идет о небольшом колючем животном. Однако в украинском языке такой вариант считают русизмом, а правильно говорить – "їжак".

Смотрите также Не говорите "медянка": как правильно называть эту красивую змею

Как правильно называть "йожика" на украинском языке

Украинское литературное название этого животного – "їжак". Именно это слово закреплено в словарях и является нормативным.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В то же время украинский язык богат и на другие названия. Уменьшительно животное часто называют "їжачок" или "їжаченько". А в народных говорах можно встретить и интересное слово "ярич", которое также означает ежа.

Поэтому вместо русизма "йожик" следует употреблять исконно украинские слова – "їжак" или, в зависимости от контекста, ласковое "їжачок".

Где живет еж и чем особенное это животное

Еж – небольшое млекопитающее, которого легко узнать по иглам, покрывающим спину. Это преимущественно ночное животное, которое активизируется после захода солнца и прекрасно ориентируется благодаря слуху и обонянию.

Ежи живут не только в лесах. Их можно встретить на опушках, полянах, в садах, парках и даже вблизи человеческих домов. Они любят места, где есть кусты, сухие листья и уютные укрытия для отдыха и зимовки.

Питаются ежи преимущественно насекомыми, слизнями, дождевыми червями и другими мелкими беспозвоночными, хотя иногда могут есть ягоды или плоды. Именно поэтому этих животных считают полезными для садов и огородов. Зимой большинство ежей впадает в спячку, накопив перед тем достаточно жира.

Важно! Поэтому если увидите колючего ночного гостя во дворе или парке, обращайтесь к нему только на украинском, и не "йожик", а еж. Ведь это животное, которое имеет не только правильное название, но и интересную историю и народные соответствия.