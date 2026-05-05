Не "халатне відношення": як правильно сказати українською без русизмів

Часто українці не помічають, як у їхньому мовленні з'являються русизми. Репетиторка НМТ Оксана Миколаївна розповіла у своєму TikTok, що більшість таких слів і словосполучень мають точні й природні українські відповідники.
Дивіться також Не лише про бідність: що таке "злидні" та чому наші предки особливо їх боялись
Як правильно сказати замість "халатне відношення"?
За словами репетиторки, вислів "халатне відношення" є калькою з російської мови. Натомість українською правильно говорити "недбале ставлення".
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Слово "відношення" у значенні "ставлення" вважається ненормативним у більшості випадків. Українська мова надає перевагу слову "ставлення", коли йдеться про поведінку або оцінку.
Що розповідає репетиторка: дивіться відео
Так само варто звернути увагу й на інші поширені помилки:
- "нижня білизна" – спідня білизна або просто спіднє;
- "творог" – домашній сир або кисломолочний сир.
Такі заміни роблять мовлення більш природним і відповідають нормам літературної української.
Як уникати кальок у щоденному мовленні?
Ще один поширений приклад – фраза "підходящий будинок". В українській мові вона звучить неприродно, тому її варто замінити залежно від контексту.
Найдоречніші варіанти:
- відповідний будинок (якщо йдеться про відповідність вимогам);
- придатний будинок (якщо мається на увазі практичність);
- слушний варіант або той, що підходить – у розмовному стилі.
У коментарях до відео користувачі також активно обговорювали мовні норми. Зокрема, частина з них зазначала, що звикла до слова "творог" із дитинства, інші пропонували варіанти на кшталт "м'який сир" або "кисломолочний сир".
Фахівці ж радять орієнтуватися на сучасні словники та норми української мови. Адже навіть якщо певні слова здаються звичними, це не завжди означає, що вони є нормативними.
Що таке "палас" і чому його не варто плутат з "палацом": у чому різниця?
Часто одна літера може змінити все значення слова. Саме у такій ситуації "палас" – слово, яке часто плутають із "палацом".
Українською "палас" – це великий тканий килим без ворсу, що походить від перського слова "pelas".
"Палац" – велика розкішна будівля, резиденція або громадський заклад, походить від латинського "palatium".
Тому запам'ятайте, що слово "палас" означає килим, а палац – будівлю. Їхнє походження і значення різне – важливо знати й відчувати різницю, щоб уникати плутанини.