Вихід нового аранжування пісні можна пов'язати з документальною кінострічкою "Яремчук: Незрівнянний світ краси", яка нещодавно вийшла у прокати. Фільм відкриває завісу життя легендарного Назарія Яремчука, його мрії, бажання, страхи та незвідані сторінки творчості. Тому робота Володимира Дантес стала ще одним поштовхом для того, щоб надихнутись бажанням сходити в кіно на фільм про знакового артиста української естради. Як сьогодні звучать "Стожари" та чи вдалось Дантесу здивувати публіку – читайте в матеріалі Show 24.

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Дантес і його версія "Стожарів"

Нещодавно співак опублікував у своєму тіктоці окремі шматки пісні "Стожари", які він видозмінив під своє бачення. Чоловік не тільки презентував трек, а й постав у незвичному для аудиторії образі.

Користувачі під відео залишили чимало схвальних коментарів для артиста. Вони певні, що Дантес вийшов на новий рівень музичної культури.

В інстаграмі Марія Яремчук навіть присвятила окремий допис для цього треку та зазначила, що "ця пісня пасує красивим чоловікам".

Співак розповів, що "Стожари" – це улюблена пісня його мами, тому він не зміг відмовитись від пропозиції Марії, а одразу ж дав ствердну відповідь.

Назарій Яремчук – це людина-етнокод нашої нації, тому я вважаю, що його треки, зокрема і ті, що переспівав я, мають бути почутими й залишитися в пам'яті кожного українця,

– зазначив Володимир.

Артист додав, що він зробив куплети та приспіви в різних жанрах, а метою було – не переспівати, а подивитись на цей хіт по-новому.

Володимир Дантес – Стожари: слухати онлайн

Як звучать "Стожари" у виконанні Назарія Яремчука

Історія створення цієї пісні не може залишитись поза увагою українських слухачів. У 1977 році запальний Назарій Яремчук запросив до себе у гості Володимира Кудрявцева та Павла Дворського і поставив перед ними серйозне завдання: "написати щось таке, що зазвучить, як "Червона рута".

Чоловіки постали перед доволі складним завданням, але виклик співака прийняли. Спершу народилась мелодія, а її автор, Павло Дворський, надихнувся нічним зоряним небом. А за кілька тижнів Кудрявцев надсилає текст для майбутньої пісні.

Але, якщо ви досі думали, що назва "Стожари" не несе ідейного змісту, то це було великою помилкою. Як розповідав Дворський, Стожари – це сузір'я із семи зірок, і за легендою, хто зустріне своє кохання під цим дивом, коли воно не буде сховане за хмарами, то закохані будуть вічно щасливими.

У цей час Яремчук гастролював у Криму. Там він і вирішив записати пісню й зняти відео на гірській місцевості.

Назарій Яремчук – Стожари: дивіться відео онлайн

З плином часу можна сказати, що автори повністю виконали завдання Назарія, а їхні "Стожари" лунали на рівні з "Червоною рутою". Голос Яремчука і Кримські гори тільки довершили геніальність цієї композиції.

Тому, коли молоді артисти сьогодні беруться за творчу спадщину інших співаків, то надають пісням другого дихання. А схвалення від аудиторії – завжди буде найвищою оцінкою для будь-якого виконавця.