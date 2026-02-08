24 Канал при цьому підкаже, чому не варто у цей день згадувати про "прєдложеніє". Також уточнюємо, як сказати українською правильно.

Дивіться також Не "дубльонка": як правильно назвати цей вид одягу українською

Як сказати "прєдложеніє" українською?

Часто у цей день чоловіки роблять пропозицію своїм коханим жінкам та чекають на омріяне "так". Однак варто пам'ятати, що "зробити пропозицію" – калька з російської, підказує ресурс Ukr-mova. А казати, що ви хочете зробити "прєдложеніє" – так поготів. Правильно сказати, що ви хочете "попросити руки".



Як правильно освідчитися українською / Ukr-mova

Також пам'ятайте, що українці не зізнаються та не признаються у коханні – вони освідчуються.

Цікаво! Раніше ми детально розповідали про те, як правильно українською говорити про любов.

Також запам'ятайте правильні варіанти потрібних вам у цей день слів:

чуства – почуття;

любимий – коханий;

самий кращий – найкращий;

свіданіє – побачення;

кольцо – обручка.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Які ще мовні поради запам'ятати?

Раніше ми розповідали ще чимало цікавинок про те, як вимовляти та писати певні слова і вислови правильно українською. Зокрема, такі: