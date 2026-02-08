24 Канал при этом подскажет, почему не стоит в этот день вспоминать о "предложении". Также уточняем, как сказать на украинском правильно.
Как сказать "прєдложение" на украинском?
Часто в этот день мужчины делают предложение своим любимым женщинам и ждут желанное "да". Однако стоит помнить, что "зробити пропозицію" – калька с русского, подсказывает ресурс Ukr-mova. А говорить, что вы хотите сделать "прєдложеніє" – так подавно. Правильно сказать, что вы хотите "попросити руки".
Как правильно сделать предложение на украинском / Ukr-mova
Также помните, что украинцы не признаются и не признаются в любви – они "освідчуються".
Также запомните правильные варианты нужных вам в этот день слов:
- чуства – почуття;
- любимий – коханий;
- самий кращий – найкращий;
- свіданіє – побачення;
- кольцо – обручка.
Какие еще языковые советы запомнить?
Ранее мы рассказывали еще немало интересного о том, как произносить и писать определенные слова и выражения правильно на украинском. В частности, такие:
- Семья и семья: в чем разница между словами, возможно вы этого не знали.
- Не "дубленка": как правильно назвать этот вид одежды на украинском.
- Тривога или тревога: как правильно на украинском звучит сигнал об опасности.
- Как правильно сказать "щьотчик" на украинском языке.
- Не говорите "кот наплакал": украинский язык имеет с десяток крутых соответствий этой фразе.