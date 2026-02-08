24 Канал при этом подскажет, почему не стоит в этот день вспоминать о "предложении". Также уточняем, как сказать на украинском правильно.

Как сказать "прєдложение" на украинском?

Часто в этот день мужчины делают предложение своим любимым женщинам и ждут желанное "да". Однако стоит помнить, что "зробити пропозицію" – калька с русского, подсказывает ресурс Ukr-mova. А говорить, что вы хотите сделать "прєдложеніє" – так подавно. Правильно сказать, что вы хотите "попросити руки".



Как правильно сделать предложение на украинском / Ukr-mova

Также помните, что украинцы не признаются и не признаются в любви – они "освідчуються".

Также запомните правильные варианты нужных вам в этот день слов:

чуства – почуття;

любимий – коханий;

самий кращий – найкращий;

свіданіє – побачення;

кольцо – обручка.

Какие еще языковые советы запомнить?

