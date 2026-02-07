Так что 24 Канал продолжает помогать искоренять суржик из речи. Сегодня "избавляемся" от "дубленки".

Как будет "дубленка" на украинском?

Так, заметим, что в украинском языке нет слова "дубльонка". Правильным соответствием будет дублянка (разговорное) или кожух. Это верхняя одежда из дубленой овчины мехом внутрь, кожей снаружи.

Также в Украине можно еще услышать интересные синонимы для обозначения вышеупомянутой одежды. Особенно среди диалектизмов. В частности, такие:

линтвАр (діал.);

кожушанка;

байбарАк (покритий сукном);

кожушОк, кожушина, кожанОк (діал.) (короткий, не покритий тканиною).

